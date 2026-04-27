Quini 6: un apostador acertó La Segunda y ganó casi $966 millones

El sorteo N° 3.368 del Quini 6, realizado este domingo 26 de abril, dejó un nuevo ganador millonario. Un apostador logró acertar los seis números en la modalidad La Segunda. El ticket ganador fue jugado en Cañada de Gómez, Santa Fe, con la combinación 04 - 01 - 28 - 15 - 20 - 06.
Esos números le permitieron llevarse un premio de $965.697.295. La apuesta se realizó en la agencia N° 009080-021, ubicada en Lavalle 1219.
Por otra parte, en la modalidad Siempre Sale hubo 18 ganadores, entre ellos dos apostadores de Córdoba que obtuvieron premios superiores a los $20 millones. A continuación, el resto de los resultados del sorteo.
Quini 6: los resultados del sorteo 3.368 del domingo 26 de abril
Tradicional del Quini 6
20 - 17 - 42 - 30 - 16 - 28
El pozo quedó vacante con más de $ 842 millones.
La Segunda del Quini 6
04 - 01 - 28 - 15 - 20 - 06
Hubo 1 ganador, con seis aciertos, que se llevará más de $ 965 millones.
La suerte volvió a golpear fuerte en el Quini 6.
Un apostador correntino ganó más de $8.061 millones en el Quini 6.
La Revancha del Quini 6
32 - 02 - 40 - 09 - 42 - 41
El pozo quedó vacante con más de $ 3.210 millones.
Quini 6 sigue de racha y deja dos nuevos millonarios.
Siempre Sale del Quini 6
40 - 38 - 11 - 34 - 14 - 20
Hubo 18 ganadores, con cinco aciertos, que se llevará más de $ 20 millones cada uno.
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