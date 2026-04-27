Quini 6: un apostador acertó La Segunda y ganó casi $966 millones

Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó el ganador del sorteo.

El sorteo N° 3.368 del Quini 6 , realizado este domingo 26 de abril , dejó un nuevo ganador millonario . Un apostador logró acertar los seis números en la modalidad La Segunda . El ticket ganador fue jugado en Cañada de Gómez, Santa Fe , con la combinación 04 - 01 - 28 - 15 - 20 - 06.

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Esos números le permitieron llevarse un premio de $965.697.295 . La apuesta se realizó en la agencia N° 009080-021 , ubicada en Lavalle 1219 .

De dónde son los ganadores del Quini 6.

Por otra parte, en la modalidad Siempre Sale hubo 18 ganadores , entre ellos dos apostadores de Córdoba que obtuvieron premios superiores a los $20 millones . A continuación, el resto de los resultados del sorteo.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.368 del domingo 26 de abril

El sorteo del Quini 6.

Tradicional del Quini 6

20 - 17 - 42 - 30 - 16 - 28

El pozo quedó vacante con más de $ 842 millones.

La Segunda del Quini 6

04 - 01 - 28 - 15 - 20 - 06

Hubo 1 ganador, con seis aciertos, que se llevará más de $ 965 millones.

La suerte volvió a golpear fuerte en el Quini 6. Un apostador correntino ganó más de $8.061 millones en el Quini 6.

La Revancha del Quini 6

32 - 02 - 40 - 09 - 42 - 41

El pozo quedó vacante con más de $ 3.210 millones.

Quini 6 sigue de racha y deja dos nuevos millonarios.

Siempre Sale del Quini 6

40 - 38 - 11 - 34 - 14 - 20

Hubo 18 ganadores, con cinco aciertos, que se llevará más de $ 20 millones cada uno.