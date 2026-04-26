Una profe, una médica y una comerciante: las tres historias jujeñas detrás del fenómeno BTS

El fenómeno de BTS atraviesa fronteras, idiomas y generaciones. En Jujuy, tres mujeres con vidas muy distintas —una profesora de 53 años, una médica de 35 y una comerciante de 30— comparten algo en común: un fanatismo profundo que las une a una de las bandas más influyentes del mundo.

Lejos del estereotipo que asocia el K-pop solo con adolescentes, sus historias muestran otra cara del fenómeno: la diversidad del fandom y el impacto real que la música puede tener en la vida cotidiana.

Mercedes Taracho tiene 53 años, es profesora de expresión corporal y educación física, y su historia con BTS comenzó antes de que la banda fuera mundialmente conocida. “En el 2011 me empezaron a contar que había un grupito de siete chicos que los estaban entrenando”, recuerda sobre sus amigas jujeñas que viven en Corea del Sur. Ese dato fue el inicio de todo.

Cuando BTS debutó en 2013, ella ya los conocía. “No fue la letra lo que me atrapó primero, fue el ritmo. Era salir de lo tradicional del K-pop”, explica. En ese momento, el fandom en Argentina era casi inexistente. “Éramos 10 o 12 como mucho. No podía compartir el gusto porque no los conocían”, cuenta. Aun así, siguió adelante y hoy se reconoce como parte de las primeras fans locales.

2023 - 2023-06-09T101434.818.jpg BTS - Foto de archivo

Del estrés de la residencia a un refugio inesperado: el recorrido de Jimena

Para Jimena Cazón, médica pediatra de 35 años, el encuentro con BTS fue completamente distinto. Llegó en un momento clave de su vida. “Estaba haciendo la residencia en Córdoba, muy estresada, y un día se me atravesaron y marcaron un antes y un después”, relata.

Aunque ya conocía algunas canciones, no era fanática. Todo cambió cuando empezó a ver contenidos del grupo. “Me aparecieron videos de ellos, de las dinámicas que hacen. Me hicieron reír y ahí empecé a seguirlos”, explica. A partir de ahí, se integró a una comunidad de fans. “Encontré un grupo en Córdoba, hicimos amistades y empezamos a juntarnos. Se hacen fiestas temáticas, salidas… es toda una comunidad”, describe.

La conexión emocional a través de las letras: como llegó BTS a Sandra

Sandra Italano, comerciante de 30 años, encontró en BTS algo distinto: una conexión emocional profunda. “A mí me llegó más la letra de las canciones”, cuenta. Y agrega: “Encontré contención, alegría, cosas con las que me siento identificada”.

Para ella, el valor del grupo está en el mensaje. “Hablan de autoestima, amor propio, motivación. Eso es lo más importante”, resume. Su historia refleja uno de los aspectos más destacados del fenómeno BTS: el vínculo emocional que generan con sus seguidores.

BTS: Un fandom diverso y activo en Jujuy

Las tres coinciden en algo: ser parte del ARMY —como se conoce a la comunidad de fans de BTS— va mucho más allá de escuchar música. “Somos muy organizados y activos”, explica Jimena. “No es una comunidad pasiva. Se hacen eventos, acciones solidarias, campañas”.

Incluso mencionan iniciativas internacionales. “Hay fans que se organizan para hacer caridad, plantar árboles o mejorar espacios donde van a presentarse”, cuenta. Esa lógica también se replica a nivel local, donde las redes sociales funcionan como punto de encuentro clave.

Una de las ideas que más se repite en la charla es romper el prejuicio de que BTS es solo para jóvenes. “No es solo para adolescentes. Hay chicos, jóvenes, adultos y personas mayores”, sostiene Sandra. “Es una comunidad diversa”.

Mercedes también lo vivió en carne propia. “Al principio no me podían entender”, recuerda sobre sus primeros años como fan. Hoy, la realidad es otra: el fandom creció y se volvió mucho más visible.

Fans de BTS

De Jujuy al show más esperado

Con la llegada de BTS a Argentina, la expectativa crece en todo el país. Para ellas, no es solo un recital: es el cierre de una historia que lleva años. “Tenemos las entradas, así que vamos a estar en octubre”, cuenta Jimena.

Sandra, por su parte, ya piensa en cada detalle: “El outfit, todo. Quiero ir a las tres fechas”.