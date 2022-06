BTS se separa por tiempo indefinido

K4JJ52DH6ILRXQLD4ZERGF2WSI.webp

No obstante, sus integrantes tomaron la decisión de que es hora de que cada uno tome su rumbo por tiempo indefinido. En base a lo descrito por RM, él y sus compañeros quedaron “agotados” después de la publicación de los últimos singles del grupro, que fueron nominados a los premios Grammy.

Pero para llegar al momento de la separación, aunque no tenga por qué ser definitiva, primero hay que acudir a la historia de un fenómeno cuyo techo no se conoce. Algunos libros ayudan a conocer con mayor profundidad esa historia.

Nacieron en junio de 2013. BTS sale al mercado con el lanzamiento del video del tema “No more dream”, incluida en el álbum 2 Cool 4 Skool, los siete jóvenes Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung y Jeon Jungkook, quienes coescriben y coproducen la mayor parte de sus productos discográficos, ya no son los mismos que antes de ese primer gran impacto.

Desde sus primeras incursiones en Corea del Sur hasta la presentación en la edición 64 de los Premios Grammy, el grupo está acompañado por su ARMY -su comunidad de seguidores-, otro factor vital en el éxito de BTS. Lo que hacen, a diferencia de otros, es que el tipo de diálogo que establecieron con sus fans es un factor decisivo.

BTS no se trata solo de un grupo musical de K-Pop, sino también de una comunidad. Algunos de los temas más exitosos del grupo, también conocido como Bangtan Sonyeondan o Beyond The Scene son “Idol”, “DNA” “Mic drop” o “Fake love”, las cuales acumulan millones de reproducciones en sus plataformas digitales.

El grupo ha sido reconocido consecutivamente con el premio Billboard al mejor artista en redes sociales desde 2017 y es el único grupo de K-pop que ha sido reconocido como el mejor dúo/grupo en los Billboard Music Awards, así como el dúo o grupo favorito de pop/rock y artista favorito en redes sociales en los American Music Awards. A su vez, la banda es el único artista coreano de pop en recibir una nominación en los premios Grammy.

Este año, el grupo ganó diez premios en los Japan Gold Disc Awards; se transformó en el primer artista extranjero en ganar en la categoría de artista del año (Asia) por cuatro años consecutivos, así como en el único en obtener esa cantidad de premios en una misma edición y el más galardonado en la historia de la ceremonia (con treinta en total).

BTS también posee una gran cantidad de seguidores en Instagram, Twitter y Tik Tok. Tanto que alcanzó tres nuevos récords Guinness en marzo último, sumados a los que ya tenía. Por ejemplo, en febrero llegaron a los 60.151.959 seguidores en Instagram. El septeto logró superar su propio récord establecido en abril de 2021, cuando había llegado a la impactante cifra de 40.220.226 seguidores.

Respecto a Tik Tok, The Bangtan Boys, con su cuenta oficial @bts_official_bighit, son oficialmente el grupo musical más seguido en la aplicación, con 45,7 millones de fans. Con 44.167.059 seguidores, @BTS_twt es la cuenta con más seguidores en Twitter para un grupo musical en la historia de la plataforma.

Pero estos no son los únicos números que impactan. El septeto y su ARMY también consiguieron un total de 422.228 interacciones el 29 de abril de 2019, sumando dos récords mundiales: Mayor número de interacciones en Twitter para un grupo musical y Mayor número de interacciones.

A continuación, cuatro libros para comprender en qué consiste este fenómeno musical mundial que acaba de comunicar su descanso indefinido.

“La Biblia de BTS” (extraoficial)

difundido recientemente por Roca Editorial, el libro permite conocer los secretos y la historia de las grandes estrellas del grupo BTS, desde su nacimiento en 2013 hasta la actualidad.

En las más de 190 páginas, La Biblia del BTS brinda una descripción de los perfiles de cada uno de los miembros de la boy band coreana con fama mundial y millones de seguidores en las redes sociales, la historia de su ascenso hasta poder liderar el ranking Billboard en los Estados Unidos, entrevistas y sus canciones más exitosas.

En base a la revista Time, la Biblia de BTS es un libro imprescindible y la autora se mete de lleno con uno de los grupos más influyentes en internet y del momento.

