Quini 6: estos son los resultados del domingo 29 de marzo

El sorteo del Quini 6 del domingo 29 de marzo dejó importantes pozos sin adjudicar en sus principales modalidades y un único ganador en el Siempre Sale. El juego, que convoca a miles de apostadores en todo el país, puso en juego cifras millonarias y generó expectativa en cada extracción.

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La jornada se desarrolló con normalidad y contó con la participación de más de un millón de apuestas. Los resultados confirmaron la ausencia de ganadores con seis aciertos en las categorías más importantes.

En la modalidad Tradicional, los números sorteados fueron 37, 10, 18, 28, 13 y 34. No se registraron ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo quedó vacante y se acumula para el próximo sorteo.

Situación similar se dio en la Segunda Vuelta, donde salieron los números 11, 40, 23, 27, 42 y 36. Tampoco hubo apostadores que lograran acertar la totalidad de la combinación.

Ambas modalidades concentran gran parte del interés de los jugadores, debido a los montos que ponen en juego en cada edición.

La Revancha también quedó vacante

En la modalidad Revancha, que suele ofrecer uno de los pozos más altos, los números sorteados fueron 27, 28, 26, 42, 12 y 29.

Al igual que en las otras categorías principales, no se registraron ganadores con seis aciertos. Esto genera una acumulación del pozo que incrementa el monto para el próximo sorteo.

La falta de aciertos en esta instancia suele potenciar la expectativa de cara a las siguientes jugadas.

Un ganador en el Siempre Sale

La única modalidad que tuvo un ganador fue el Siempre Sale. En este caso, los números favorecidos fueron 03, 10, 33, 27, 39 y 18.

Un apostador de la localidad de Esquina, en la provincia de Corrientes, logró acertar la combinación y se llevó un premio superior a los 266 millones de pesos.

Esta categoría se caracteriza por garantizar al menos un ganador, ya que premia a quienes logran la mayor cantidad de aciertos.

Se viene un nuevo sorteo con pozo acumulado

Tras los resultados del domingo, el próximo sorteo del Quini 6 contará con un pozo estimado superior a los 4.000 millones de pesos.

El incremento del monto responde a la falta de ganadores en las principales modalidades, lo que genera mayor interés entre los apostadores de todo el país, incluido Jujuy.