Quini 6: ¿Cuáles fueron los números ganadores de ayer, miércoles 28 de enero?

Quini 6: los números ganadores del sorteo 3.343 del miércoles 28 de enero.

El Quini 6 , uno de los juegos de azar más populares del país , realiza sus sorteos dos veces por semana: los miércoles y los domingos. A continuación, los números que salieron y la información clave sobre esta lotería administrada por la Caja de Asistencia Social de la provincia de Santa Fe . Estos fueron los números favorecidos en el sorteo realizado el miércoles 28 de enero .

Quini 6: quién ganó el sorteo del 7 de enero y de cuánto es el millonario premio que se llevó

06 - 07 - 20 - 25 - 33 - 08

El pozo quedó vacante con más de $ 6.102 millones.

00 - 09 - 27 - 14 - 01 - 12

El pozo quedó vacante con más de $ 780 millones.

Pozo millonario del Quini 6.

La Revancha del Quini 6

17 - 06 - 26 - 34 - 32 - 41

El pozo quedó vacante con más de $ 5.868 millones.

Siempre Sale del Quini 6

44 - 41 - 28 - 40 - 45 - 21

Quini 6 se sortea miércoles y domingos.

Dos apostadores lograron acertar cinco números y se repartirán un premio que supera los 149 millones de pesos.

¿En qué consiste el Quini 6 y cómo se juega?

Es una lotería acumulativa, lo que implica que el valor del premio no es fijo, sino que se conforma a partir de una parte de la recaudación total de cada sorteo. El juego es administrado por la Caja de Asistencia Social de la provincia de Santa Fe y se encuentra vigente desde 1988. Desde entonces, se consolidó como uno de los sorteos más elegidos por el público argentino.

El participante selecciona de manera aleatoria seis cifras dentro de un universo de 46 opciones, que abarcan desde el 00 hasta el 45 inclusive, y con esa combinación interviene en las variantes de juego que prefiera. Luego, el operador de la agencia registra la apuesta en el sistema informático y le entrega al jugador el comprobante correspondiente.

quini 6.jpg

El Quini 6 cuenta con tres tipos distintos de modalidades de apuesta:

TRADICIONAL (Primer Sorteo y Segunda del Quini)

REVANCHA

SIEMPRE SALE

Los valores de apuestas, sujetos a actualizaciones, son:

Tradicional: $ 800

Revancha: $ 800 (del tradicional) + $ 450

Siempre Sale: $ 800 (del tradicional) + $ 400

Total: $1.600 (incluye participación en el Premio Extra sin costo adicional).

Quini 6 Nuevo sorteo del Quini 6.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se llevan adelante 2 sorteos semanales los días miércoles y domingos a las 21.15.