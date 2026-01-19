Quini 6: un ganador se llevó más de $380 millones en el Siempre Sale este domingo 18 de enero

El pasado domingo por la noche se realizó el sorteo número 3.330 del Quini 6 , en el que ningún apostador acertó los premios mayores de las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha. Como consecuencia, el bote acumulado para el próximo sorteo, que se celebrará el miércoles 21 de enero a las 21.15 , alcanzará un monto estimado de $12.200.000.000 .

Lotería. Un apostador ganó $8.800 millones en el Quini 6: es el premio más grande en la historia del juego

Lotería. De cuánto es el pozo récord del Quini 6 para este miércoles 12 de noviembre

Por su parte, en la modalidad Siempre Sale se registró un único afortunado que, tras acertar los seis números, se llevó un premio superior a los $383 millones . El ganador reside en José Mármol , en la provincia de Buenos Aires.

De dónde es el apostador que ganó más de $380 millones en el Siempre Sale.

Números sorteados: 03 - 17 - 31 - 33 - 34 - 38

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $5.305.641.822

Con cinco aciertos: 12 ganadores, que recibirán $3.566.182

Con cuatro aciertos: 1.031 ganadores, que recibirán $12.452

Pozo millonario del Quini 6.

La Segunda

Números sorteados: 14 - 19 - 26 - 30 - 37 - 40

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $786.719.266

Con cinco aciertos: 18 ganadores, que recibirán $2.377.455

Con cuatro aciertos: 899 ganadores, que recibirán $14.280

De dónde son los nuevos millonarios del Quini 6.

Revancha

Números sorteados: 21 - 23 - 24 - 27 - 37 - 43

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $4.692.849.874

Siempre Sale

Números sorteados: 04 - 05 - 09 - 13 - 20 - 29

Con seis aciertos: 1 ganador, que recibirá $383.828.220

El sorteo del Quini 6.

Pozo extra

1.020 ganadores, que recibirán $151.960

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para determinar cuánto retiene el Arca en concepto de impuestos sobre un premio del Quini 6, el cálculo se realiza en dos etapas. Primero, se toma el 90 % del total del premio, ya que la tributación no se aplica sobre la cifra completa: el 10 % restante corresponde a costos operativos o márgenes internos, que no forman parte de la ganancia neta del ganador.

tombola quiniela.jpg

Luego, sobre ese 90 % del monto total se aplica un 31 %, que representa el impuesto correspondiente a los premios de juegos de azar, como loterías, quinielas, rifas y sorteos.

El nacimiento del Quini 6

La lotería de Santa Fe se fundó en 1938 como parte de un plan destinado a construir hospitales y organizar la asistencia social. Su primer sorteo tuvo lugar el 7 de octubre de 1938, mediante un extracto de la lotería nacional. Cincuenta años después, el 31 de julio de 1988, se presentó un “nuevo juego” llamado Quini 6, que introdujo una novedad: los sorteos serían transmitidos en vivo por televisión.

El estreno del Quini 6 tuvo lugar el 7 de agosto de 1988, y los primeros números extraídos fueron 03, 04, 05, 13, 23 y 26, pero ninguno de los jugadores logró acertarlos.

quini 6.jpg

Tuvieron que transcurrir cuatro sorteos hasta que apareció el primer afortunado que completó los seis aciertos. Este histórico ganador se registró el 28 de agosto de 1988, con los números 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

Originalmente, los participantes podían escoger entre solo 30 cifras, y muchos preferían fechas de cumpleaños o aniversarios como estrategia. Con el paso del tiempo, se fueron incorporando más números hasta alcanzar los 46 actuales, ampliando así las posibilidades de juego.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Participar en el Quini 6 es muy sencillo. Cada jugador debe seleccionar seis números dentro de un rango que va del 0 al 45, es decir, un total de 46 opciones. Además, tiene que definir la modalidad de juego que desea apostar. Una vez elegidos, el agenciero registra los datos en el sistema y entrega un comprobante al apostador, quien deberá esperar al sorteo para conocer cuántos números coincidieron con los extraídos.

Quini 6 Quini 6.

El monto del premio dependerá de la cantidad de aciertos logrados, la modalidad elegida y la cantidad de jugadores que hayan obtenido la misma combinación ganadora.

Existen varias modalidades dentro del Quini 6. Más allá del tradicional, en el que hay que acertar los seis números, se incorporaron nuevas alternativas, como La Segunda, que propone otra ronda de seis cifras diferentes.

En la modalidad Revancha, únicamente resultan ganadores quienes logran acertar los seis números, y si nadie lo consigue, el pozo se acumula para el próximo sorteo. Por el contrario, en Siempre Sale, como su propio nombre indica, siempre hay un ganador: en caso de que nadie acierte los seis números, el premio se otorga al jugador que haya logrado cinco aciertos.

Con el paso del tiempo, se incorporó un incentivo adicional para el agenciero que comercializara el boleto afortunado. A pesar de las distintas opciones y reglas, la esencia del Quini 6 permanece intacta: todos los participantes sueñan con convertirse en millonarios.

Quini 6 Quini 6.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La gran incógnita que todos se hacen es: ¿qué posibilidades reales existen de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso abordó la cuestión en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Explicó que, ante la consulta de un amigo, realizó un cálculo matemático para estimar las oportunidades de convertirse en millonario con este juego. Según su análisis, la chance de acertar los seis números y llevarse el premio mayor es de 1 entre 9.366.819.