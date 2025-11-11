martes 11 de noviembre de 2025

11 de noviembre de 2025 - 17:57
Lotería.

De cuánto es el pozo récord del Quini 6 para este miércoles 12 de noviembre

El sorteo N.º 3321 del Quini 6 ofrece un pozo sorprendente. Conocé el monto acumulado, el horario del sorteo y la fecha límite para realizar tu apuesta.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
De cuánto es el pozo récord para el próximo sorteo de este miércoles 12 de noviembre.

De cuánto es el pozo récord para el próximo sorteo de este miércoles 12 de noviembre.

Este miércoles 12 de noviembre se realizará el sorteo N.º 3321 del Quini 6, que ofrece un pozo acumulado histórico de 10.100 millones de pesos. El evento se desarrollará a las 21.15 y se podrá seguir en vivo a través de Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal oficial de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Lee además
Qué números de la suerte salieron en el Quini 6.
Nuevo millonario.

¿Quién es el ganador del Quini 6 y cuál es la impactante cifra que recibió?
En el sorteo Tradicional salieron el 01-16-19-21-35-38.
Lotería.

39 apostadores ganaron más de 8 millones en el Quini 6

En el sorteo anterior, N.º 3320 del 9 de noviembre, los pozos mayores de las tres principales modalidades —Tradicional, La Segunda y Revancha— quedaron vacantes, aunque sí hubo ganadores que lograron 5 y 4 aciertos, además de premios en la categoría Siempre Sale.

Quini 6 se sortea miércoles y domingos.

¿Hasta qué hora puedo jugar al Quini 6 récord de este miércoles 12 de noviembre?

Los tickets pueden comprarse en agencias oficiales de lotería y quiniela de todo el país, con un costo total de $2.500 (Tradicional y La Segunda $1.250 cada una, Revancha $625 y Siempre Sale $625).

La venta de apuestas finaliza el mismo miércoles a las 19, aunque el horario puede variar según la jurisdicción. En cada jugada, el participante debe seleccionar seis números dentro del rango del 00 al 45.

El sorteo del Quini 6.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego de azar que se implementa desde 1988 y se posiciona como uno de los más populares de Argentina. Es un sorteo poceado, lo que significa que el monto destinado a premios depende directamente de la recaudación generada por la venta de apuestas. Está bajo la administración de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El participante elige seis números de un total de 46, que van del 00 al 45, y con esa combinación compite en las modalidades que decida jugar. El agenciero ingresa los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto oficial al jugador. Se puede apostar en las categorías Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Premio Extra.

quini 6.jpg

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si el jugador acierta los seis números, se lleva el pozo principal en cualquiera de las modalidades. Además, existen premios secundarios para quienes logren cinco o cuatro coincidencias.

