De cuánto es el pozo récord del Quini 6 para este miércoles 12 de noviembre

De cuánto es el pozo récord para el próximo sorteo de este miércoles 12 de noviembre.

Este miércoles 12 de noviembre se realizará el sorteo N.º 3321 del Quini 6, que ofrece un pozo acumulado histórico de 10.100 millones de pesos . El evento se desarrollará a las 21.15 y se podrá seguir en vivo a través de Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal oficial de YouTube de la Lotería de Santa Fe .

En el sorteo anterior , N.º 3320 del 9 de noviembre , los pozos mayores de las tres principales modalidades —Tradicional, La Segunda y Revancha— quedaron vacantes , aunque sí hubo ganadores que lograron 5 y 4 aciertos , además de premios en la categoría Siempre Sale .

Los tickets pueden comprarse en agencias oficiales de lotería y quiniela de todo el país, con un costo total de $2.500 (Tradicional y La Segunda $1.250 cada una, Revancha $625 y Siempre Sale $625).

La venta de apuestas finaliza el mismo miércoles a las 19 , aunque el horario puede variar según la jurisdicción . En cada jugada, el participante debe seleccionar seis números dentro del rango del 00 al 45 .

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego de azar que se implementa desde 1988 y se posiciona como uno de los más populares de Argentina. Es un sorteo poceado, lo que significa que el monto destinado a premios depende directamente de la recaudación generada por la venta de apuestas. Está bajo la administración de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El participante elige seis números de un total de 46, que van del 00 al 45, y con esa combinación compite en las modalidades que decida jugar. El agenciero ingresa los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto oficial al jugador. Se puede apostar en las categorías Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Premio Extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

En el sorteo tradicional , en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.

, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes. En la Revancha se extraen 6 bolillas.

se extraen 6 bolillas. En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si el jugador acierta los seis números, se lleva el pozo principal en cualquiera de las modalidades. Además, existen premios secundarios para quienes logren cinco o cuatro coincidencias.