¿Quién es el ganador del Quini 6 y cuál es la impactante cifra que recibió?

Muchos se preguntan cuáles fueron los números afortunados del Quini 6 del domingo 14 de septiembre , jornada en la que un apostador se adjudicó más de $1022 millones . El ganador en la modalidad “El Tradicional” , proveniente de Paraná, Entre Ríos , se llevó $1022 millones .

Los números que lo llevaron a la fortuna fueron: 04 – 07 – 09 – 15 – 19 – 42 . En la categoría “Siempre Sale” , 15 apostadores compartieron un pozo superior a $319 millones , con los siguientes números de la suerte: 06 – 29 – 32 – 35 – 38 – 42 .

Por otra parte, los resultados ganadores en las restantes modalidades del juego de azar fueron:

El próximo sorteo del Quini 6 se llevará a cabo el miércoles 17 de septiembre a las 21:15, desde la sala oficial de sorteos de la Lotería de Santa Fe. Al no registrarse ganadores en la extracción anterior, el pozo acumulado asciende aproximadamente a $5150 millones.

El sorteo del Quini 6.

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego poceado, lo que significa que el monto destinado a premios varía y se calcula como un porcentaje de lo recaudado en cada sorteo. Es organizado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se encuentra en funcionamiento desde 1988.

¿Cómo jugar al Quini 6?

El Quini 6 es un juego de azar en el que cada participante selecciona 6 números del 00 al 45 con la posibilidad de ganar un premio determinado por un pozo acumulado. Las apuestas se realizan en la agencia de lotería más cercana, donde el encargado ingresará los números elegidos en la sistema de captura de apuestas y entregará un ticket que certifica la participación.

Pozo millonario del Quini 6.

Aunque el premio mayor se obtiene al acertar los seis números, quienes acierten cinco de los seis recibirán el segundo premio, y los que acierten cuatro se harán con el tercer premio.

El Quini 6 propone tres variantes:

Tradicional

Revancha

Siempre sale

quini 6.jpg

Para poder participar en la Revancha, La Segunda o el Siempre Sale, es condición haber jugado previamente en la modalidad Tradicional. Los importes de las apuestas cambian según cada juego y pueden ser ajustados por los organizadores en cualquier momento.