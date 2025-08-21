jueves 21 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de agosto de 2025 - 09:46
Afortunado.

Quini 6: cuántos millones se llevó el único ganador del sorteo de este miércoles y de dónde es

La persona que jugó se convirtió en el único participante capaz de coincidir con los seis números durante el día. Todos los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El apostador es el único que acertó seis números en toda la jornada.

El apostador es el único que acertó seis números en toda la jornada.

El miércoles 20 de agosto se llevó a cabo el sorteo del Quini 6, que consagró a un nuevo ganador millonario, único en lograr la combinación completa de seis números. El afortunado apostador dio en el blanco en la variante Tradicional, con la siguiente jugada: 32 - 18 - 05 - 14 - 16 - 42.

Lee además
De dónde son los nuevos millonarios del Quini 6.
Lotería.

El Quini 6 dejó dos nuevos millonarios: de dónde son y de cuánto es el premio
Otra vez el Quini 6 deja un ganador de un súper pozo.
Lotería.

El Quini 6 dejó otra vez un ganador de un súper pozo: ¿Cuánto ganó y de dónde es?

El ticket pertenece a un vecino de Trelew, Chubut, quien embolsará la suma de $1.514.811.387,60. En la edición previa, realizada el domingo 17 de agosto, nadie alcanzó los seis aciertos, aunque sí hubo beneficiados en la modalidad Siempre Sale. A continuación, se detallan los restantes resultados del sorteo de la fecha.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.297 del miércoles 20 de agosto

Cuánto ganó y de dónde es el nuevo millonario.
Otra vez el Quini 6 deja un ganador de un súper pozo.

Otra vez el Quini 6 deja un ganador de un súper pozo.

La Segunda del Quini 6

38 - 44 - 39 - 23 - 08 - 24

El pozo quedó vacante con más de $ 1.829 millones.

Quini 6 se sortea miércoles y domingos.

La Revancha del Quini 6

34 - 23 - 38 - 16 - 44 - 10

El pozo quedó vacante con más de $ 836 millones.

Siempre Sale del Quini 6

27 - 30 - 42 - 44 - 33 - 34

Hubo 11 ganadores, con 5 aciertos, que se llevarán $ 18.025.941,27 cada uno.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Quini 6 dejó dos nuevos millonarios: de dónde son y de cuánto es el premio

El Quini 6 dejó otra vez un ganador de un súper pozo: ¿Cuánto ganó y de dónde es?

Sorteo del Quini 6: ¿De dónde son los ganadores y cuántos millones recibieron?

La confesión de Rafael Ferro al hablar de su participación en la serie de Tini Stoessel

Impactante accidente en la carrera de General Roca: cómo está el piloto y qué pasó

Las más leídas

Alerta por viento zonda en Jujuy (Foto ilustrativa) 
Atención.

Vuelve la alerta por viento zonda a Jujuy este jueves: para qué zonas

Adopción en Jujuy.
Jujuy.

Buscan una familia para adoptar a dos hermanos jujeños de 10 y 4 años

Estaba limpio y llevaba una cama: cómo fueron las horas previas a la detención de Matías Jurado video
Policiales.

"Estaba limpio" y "llevaba una cama": cómo fueron las horas previas a la detención de Matías Jurado

Convenio entre Jujuy y Chille. video
Comercio.

Zofri de Iquique, el Gobierno de Jujuy y PuertoNoa firmaron un importante acuerdo

Luck Ra
Sorpresa.

Fin del misterio: Luck Ra reveló cuál es su nombre y tiene vínculo con un prócer argentino

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel