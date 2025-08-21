Quini 6: cuántos millones se llevó el único ganador del sorteo de este miércoles y de dónde es

El apostador es el único que acertó seis números en toda la jornada.

El miércoles 20 de agosto se llevó a cabo el sorteo del Quini 6, que consagró a un nuevo ganador millonario, único en lograr la combinación completa de seis números. El afortunado apostador dio en el blanco en la variante Tradicional, con la siguiente jugada: 32 - 18 - 05 - 14 - 16 - 42.

El ticket pertenece a un vecino de Trelew, Chubut, quien embolsará la suma de $1.514.811.387,60. En la edición previa, realizada el domingo 17 de agosto, nadie alcanzó los seis aciertos, aunque sí hubo beneficiados en la modalidad Siempre Sale. A continuación, se detallan los restantes resultados del sorteo de la fecha.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.297 del miércoles 20 de agosto Cuánto ganó y de dónde es el nuevo millonario. Otra vez el Quini 6 deja un ganador de un súper pozo. La Segunda del Quini 6 38 - 44 - 39 - 23 - 08 - 24

El pozo quedó vacante con más de $ 1.829 millones.

Quini 6 se sortea miércoles y domingos. La Revancha del Quini 6 34 - 23 - 38 - 16 - 44 - 10 El pozo quedó vacante con más de $ 836 millones. Siempre Sale del Quini 6 27 - 30 - 42 - 44 - 33 - 34 Hubo 11 ganadores, con 5 aciertos, que se llevarán $ 18.025.941,27 cada uno.

