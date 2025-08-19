La confesión de Rafael Ferro al hablar de su participación en la serie de Tini Stoessel

En un momento complicado , sin trabajos actorales y en medio de la crisis laboral que golpea a gran parte de Argentina , Rafael Ferro reveló que debió buscar una fuente de ingresos alternativa , enfrentándose a una realidad distinta .

El actor de Quebranto , la serie de Disney+ con Tini Stoessel que debutó el 15 de agosto , confesó que antes de recibir este proyecto trabajaba manejando para una conocida app de transporte para poder sostenerse.

“ El actor vive muchas veces pandemias , yo hace poco estuve siete meses sin laburar”, relató en conversación con Fabián Casas en el programa de streaming Picnic Extraterrestre . “ Tenés un montón de tiempo y no sabés qué carajo hacer. Llevás los nenes a la plaza y en un momento sin laburo, la guita cayendo, yo dije ‘ tengo que salir a probar si puedo laburar de otra cosa ’. Me anoté en Uber y empecé”, detalló sobre cómo enfrentó la escasez de oportunidades laborales .

Rafael Ferro antes de su serie con Tini Stoessel manejaba un auto en una app.

Mientras conducía un viaje de Retiro al Aeroparque , el actor de Margarita y Guapas recibió un llamado que cambiaría su rumbo profesional : “Me quedó grabado cuando me llegó la noticia, ‘che, te eligieron ’. Yo estaba haciendo un Retiro-Aeroparque, estaba por dejar a un pasajero en Aeroparque y ahí me enteré que me querían para ese papel ”, contó Rafael en una entrevista del año pasado, que se viralizó con el estreno de la serie . Recordó así cómo atravesó etapas de gran incertidumbre antes de volver a la actuación con Quebranto .

Rafael Ferro reveló lo que llegó a hacer por la falta de trabajo.

Al comienzo, la experiencia no estuvo exenta de momentos incómodos. Los pasajeros solían identificarlo, y él mismo admitió que la situación resultaba llamativa. “Al principio, la obviedad, me preguntaban si era el actor. ‘Sí, sí’, les decía. Y después me empecé a recopar. Era domingo a la noche, llovía y yo salía; era un ansiolítico. Salía a manejar”, contó.

Para él, conducir representaba más que un ingreso económico: “No es que no me alcanzaba la guita, pero tener demasiado tiempo libre a veces hace mal. Era para salir a hacer algo y después me empecé a copar, tiene algo muy potente salir a la noche”, agregó.

Rafael Ferro, padre del también actor y músico Lorenzo “Toto” Ferro, y de Matilda, Antonio y Miguel, y con participación en series como Educando a Nina y Un Año para Recordar, reconoció que aquel período le permitió reconectar con la rutina diaria y asimilar la incertidumbre profesional.

Rafael Ferro contó que tuvo que generar un ingreso alternativo y experimentó otra cara de la realidad.

La oferta para sumarse al proyecto, filmado en México, llegó de manera inesperada: “Pasé de chofer a ganar muy bien, porque cuando te pagan, te pagan bien afuera”. Esta experiencia lo marcó profundamente y refleja la volatilidad que muchos artistas enfrentan en el contexto económico argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/radioboing/status/1957477154532323860&partner=&hide_thread=false Rafael Ferro es uno de los actores que integran el elenco de "Quebranto", la nueva serie de Disney+ protagonizada por Tini Stoessel.



Al ser consultado por el inicio del proyecto, el argentino reveló que tiene "muy presente" el llamado de la producción porque "estaba… pic.twitter.com/CTd8HwMz4i — Boing 97.3 (@radioboing) August 18, 2025

De qué trata Quebranto, la serie de Tini Stoessel

La serie Quebranto, compuesta por seis capítulos, representa el regreso de Tini Stoessel a la actuación, producida por Non Stop México e integrada en su reparto por Jorge López y Martín Barba. La trama sigue a Miranda, encarnada por Stoessel, una joven argentina adoptada que lidia con ansiedad debido al desconocimiento de su origen. La historia se desarrolla cuando Miranda emprende la búsqueda de datos sobre su familia biológica, lo que la enfrenta a peligros y secretos ocultos.

En el transcurso de su investigación, Miranda se cruza con Javier Lara, interpretado por Jorge López, hijo de Rafael Lara y criado en Chile. Javier se involucra en la búsqueda junto a Miranda con el objetivo de resolver asuntos personales pendientes. La familia Lara está presidida por Santiago, un patriarca retirado que todavía mantiene influencia sobre los asuntos políticos y económicos del clan.

Quebranto se grabó en varias locaciones de Argentina y México.

Rafael, el hijo, permanece distante, mientras que Emiliano, su otro hermano, se encarga de la gestión de los negocios familiares y es padre de Victoria y Gerardo. Victoria intenta encontrar su lugar y desarrollarse dentro de un entorno dominado por figuras masculinas, mientras que Gerardo lucha infructuosamente por ganarse el reconocimiento de su progenitor.