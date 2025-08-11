lunes 11 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de agosto de 2025 - 10:32
Quiniela.

Sorteo del Quini 6: ¿De dónde son los ganadores y cuántos millones recibieron?

Se realizó el sorteo especial de aniversario, que dejó a tres personas como nuevos ganadores millonarios, los cuáles provienen de distintas regiones.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Quini 6: de dónde son y cuántos millones se llevaron los ganadores de este domingo 10 de agosto.

Quini 6: de dónde son y cuántos millones se llevaron los ganadores de este domingo 10 de agosto.

El sorteo aniversario del Quini 6 realizado este domingo 10 de agosto dejó tres nuevos millonarios en el país. Los afortunados se repartieron premios millonarios que cambiaron sus vidas para siempre. Los ganadores provienen de distintas regiones y lograron llevarse sumas que superan ampliamente los millones.

Lee además
Todos por Paz.
Solidaridad.

El dolor de una mamá que necesita una suma millonaria para salvar a su bebé enferma
Foto ilustrativa.
Peligro.

Alertan por estafas millonarias en Jujuy: cómo son y cómo ver si fuiste víctima

De esta forma, estas personas se consolidaron como protagonistas de una jornada llena de emoción y esperanza para quienes sueñan con la fortuna.

Pozo millonario del Quini 6.

El primer ganador acertó los 6 números de La Revancha y se llevó un total de $ 2.108.679.804. Apostó a la fórmula 08 - 17 - 43 - 44 - 24 - 31. Además 2 jugadores se llevaron $ 2.000 millones cada uno en el Siempre Sale con la fórmula 13 - 35 - 09 - 23 - 07 - 32.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.294 del domingo 10 de agosto

De dónde son los nuevos millonarios del Quini 6.

Tradicional del Quini 6

32 - 09 - 01 - 44 - 36 - 02

El bote acumulado se liberó con un monto superior a los $1.052 millones.

quini 6.jpg

La Segunda del Quini 6

06 - 22 - 32 - 19 - 15 - 39

El pozo quedó vacante con más de $ 1.367 millones.

La Revancha del Quini 6

08 - 17 - 43 - 44 - 24 - 31

Un ganador que se llevó $ 2.108.679.804.

Quini 6
Quini 6.

Quini 6.

Siempre Sale del Quini 6

13 - 35 - 09 - 23 - 07 - 32

Hubo 2 ganadores, con 6 aciertos, que se llevarán $ 2.000 millones.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El dolor de una mamá que necesita una suma millonaria para salvar a su bebé enferma

Alertan por estafas millonarias en Jujuy: cómo son y cómo ver si fuiste víctima

El Gobierno permite acceder a la ciudadanía argentina a cambio de inversiones millonarias

Casi la mitad de las compras de alimentos en supermercados se hacen con tarjeta de crédito

Las ventas minoristas pyme bajaron 2% interanual en julio

Lo que se lee ahora
Qué planetas están alineados hoy y cómo verlos
Espectáculo astronómico.

Qué planetas están alineados hoy y cómo verlos

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Por obras en el Xibi Xibi, la Marcha Evocativa recorrerá las calles del centro de San Salvador video
Tradición.

La Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño cambia de lugar

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Receta del flan de la abuela.
Riquísimo.

La mejor receta de la abuela para hacer flan con solo dos ingredientes

Prepará un dulce de leche casero y llevá la tradición argentina a tu cocina.
Cocina.

Cómo hacer dulce de leche casero con pocos ingredientes y sin errores

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel