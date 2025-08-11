Sorteo del Quini 6: ¿De dónde son los ganadores y cuántos millones recibieron?

El sorteo aniversario del Quini 6 realizado este domingo 10 de agosto dejó tres nuevos millonarios en el país. Los afortunados se repartieron premios millonarios que cambiaron sus vidas para siempre. Los ganadores provienen de distintas regiones y lograron llevarse sumas que superan ampliamente los millones.
De esta forma, estas personas se consolidaron como protagonistas de una jornada llena de emoción y esperanza para quienes sueñan con la fortuna.
Pozo millonario del Quini 6.
El primer ganador acertó los 6 números de La Revancha y se llevó un total de $ 2.108.679.804. Apostó a la fórmula 08 - 17 - 43 - 44 - 24 - 31. Además 2 jugadores se llevaron $ 2.000 millones cada uno en el Siempre Sale con la fórmula 13 - 35 - 09 - 23 - 07 - 32.
Quini 6: los resultados del sorteo 3.294 del domingo 10 de agosto
De dónde son los nuevos millonarios del Quini 6.
Tradicional del Quini 6
32 - 09 - 01 - 44 - 36 - 02
El bote acumulado se liberó con un monto superior a los $1.052 millones.
La Segunda del Quini 6
06 - 22 - 32 - 19 - 15 - 39
El pozo quedó vacante con más de $ 1.367 millones.
La Revancha del Quini 6
08 - 17 - 43 - 44 - 24 - 31
Un ganador que se llevó $ 2.108.679.804.
Siempre Sale del Quini 6
13 - 35 - 09 - 23 - 07 - 32
Hubo 2 ganadores, con 6 aciertos, que se llevarán $ 2.000 millones.
