jueves 08 de enero de 2026

8 de enero de 2026 - 09:53
Quini 6

Quini 6: quién ganó el sorteo del 7 de enero y de cuánto es el millonario premio que se llevó

El afortunado acertó los seis números de la modalidad La Segunda del Quini 6 y se convirtió en nuevo millonario. Conocé de dónde es y cuánto dinero ganó.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó el ganador del sorteo.

Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó el ganador del sorteo.

El sorteo del Quini 6 realizado este miércoles 7 de enero dejó a un nuevo millonario, luego de que una persona acertara la totalidad de los seis números correspondientes a la modalidad La Segunda. El boleto premiado fue jugado en la Ciudad de Buenos Aires y resultó ganador con la combinación 32, 17, 11, 26, 20 y 29.

Esto le permitió al apostador embolsar una suma superior a los $1.804 millones. La apuesta se registró en la agencia N° 002455-000, ubicada sobre Suipacha al 1023.

Quini 6 se sortea miércoles y domingos.

Por otro lado, la categoría Siempre Sale también tuvo múltiples beneficiados: 34 apostadores lograron premios que superaron los $9 millones cada uno. A continuación, los números que salieron en el sorteo de hoy.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.337 del miércoles 7 de enero

numeros ganadores quiniela

Tradicional del Quini 6

29 - 40 - 39 - 04 - 09 - 27

El pozo quedó vacante con más de $ 4.542 millones.

quini 6.jpg

La Segunda del Quini 6

32 - 17 - 11 - 26 - 20 - 29

Hay 1 ganador, con 6 aciertos , que se llevó el pozo con más de $ 1.804 millones.

Pozo millonario del Quini 6.

La Revancha del Quini 6

13 - 05 - 16 - 39 - 35 - 32

El pozo quedó vacante con más de $ 3.386 millones.

El sorteo del Quini 6.

Siempre Sale del Quini 6

12 - 33 - 36 - 30 - 07 - 19

Hubo 34 ganadores, con 5 aciertos, que se llevarán más de $ 9 millones cada uno.

