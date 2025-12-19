Quiniela Poceada Chaqueña : cuándo se sortea el pozo millonario

La Poceada Chaqueña Extraordinaria se jugará el próximo 27 de diciembre.

La Poceada Chaqueña Extraordinaria será el 27 de diciembre, ofreciendo un pozo garantizado de 600 millones de pesos para el primer premio. Las apuestas podrán realizarse los días 24, 26 y 27 de diciembre. “Un pozo histórico de 600 millones de pesos, nunca antes visto en la historia de Lotería Chaqueña”, destacó Lucas Apud Masín, presidente del organismo.

La Poceada Chaqueña Extraordinaria se jugará el próximo 27 de diciembre. El sorteo se realizará el sábado 27 de diciembre a las 21 horas, en su horario habitual. El boleto costará 1.000 pesos y estará disponible en todas las Agencias y Sub-Agencias de la provincia.

Días habilitados para jugar a la Poceada Chaqueña La venta de apuestas estará disponible durante tres jornadas: el miércoles 24 de diciembre hasta las 14:35 horas, debido a la jornada reducida por la víspera de Navidad; y el viernes 26 y sábado 27 de diciembre, ambos días hasta las 20:35 horas.

Si ningún jugador acierta el primer premio, el pozo se trasladará automáticamente a la Quiniela Poceada del martes 30 de diciembre.

La captación de apuestas estará habilitada durante tres días. “La Poceada es un juego que los chaqueños adoptaron y que afortunadamente viene generando familias millonarias en toda la provincia”, señaló Lucas Apud Masín, presidente de Lotería Chaqueña. Además, agradeció a la red de ventas y al público apostador, “porque son los que siempre confían en la institución y los que apuestan al juego legal, seguro y responsable, lo que regresa a la comunidad a través de múltiples obras y apoyo constante al deporte, la cultura, la salud, la educación y la acción social”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.