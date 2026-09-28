Quini 6 quedó vacante: mirá los números ganadores

El Quini 6 realizó este domingo 27 de septiembre el sorteo número 3412, con importantes premios en juego. La noche terminó sin ganadores con seis aciertos en las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha, por lo que los millonarios pozos continuarán acumulándose.
La suerte sí apareció en el Siempre Sale, donde hubo 52 apostadores con cinco aciertos. Cada uno obtuvo un premio superior a los $9,3 millones.
Los números ganadores del Quini 6
En la modalidad Tradicional, los números sorteados fueron:
03 - 04 - 19 - 21 - 31 - 36
No hubo ganadores con seis aciertos y quedó vacante un premio de $1.100 millones. En tanto, 27 apostadores acertaron cinco números y recibieron $2.003.940 cada uno.
En La Segunda, salieron:
03 - 08 - 11 - 12 - 14 - 21
Tampoco hubo seis aciertos y quedó vacante un pozo de $4.067.806.554. Hubo 138 ganadores con cinco números, que cobraron $392.075,22 cada uno.
La Revancha tuvo como números ganadores:
08 - 25 - 29 - 34 - 42 - 43
El primer premio también quedó vacante, en este caso por $1.092.523.032.
El Siempre Sale tuvo 52 ganadores
La modalidad Siempre Sale arrojó los siguientes números:
01 - 07 - 11 - 31 - 32 - 45
En este caso hubo 52 ganadores con cinco aciertos, quienes se repartieron el pozo. Cada uno recibió $9.329.947,62.
Por otra parte, en el Pozo Extra hubo 909 ganadores, con un premio de $220.022 para cada uno.
Tras quedar vacantes los principales premios del sorteo 3412, la expectativa vuelve a concentrarse en el próximo sorteo del Quini 6.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.