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9 de septiembre de 2026 - 18:37
Tecnología.

iPhone 18 en Argentina: cuánto costará y cuándo llegará el plegable Duo

Apple presentó hoy sus nuevos modelos de iPhone 18, un lanzamiento que, como cada año, genera una enorme expectativa entre los usuarios y fanáticos de la tecnología de todo el mundo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
iPhone 18 en Argentina: cuánto costará y cuándo llegará el plegable Duo.&nbsp;

iPhone 18 en Argentina: cuánto costará y cuándo llegará el plegable Duo. 

Apple volvió a sorprender en su tradicional evento anual, Surprise and Shine. Bajo la conducción de su nuevo CEO, John Ternus, la compañía presentó la nueva generación del iPhone 18 y reveló el esperado iPhone Duo, el primer plegable de la historia de la marca.

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iPhone 18 en Argentina: cuánto costará y cuándo llegará el plegable Duo

Apple presentó en su evento anual, Surprise and Shine, la nueva generación del iPhone 18. El nuevo CEO, John Ternus, encabezó la presentación, que tuvo como gran sorpresa el debut del iPhone Duo, el primer plegable de la marca.

El iPhone 18 Pro partirá de los u$s1.199, mientras que el iPhone 18 Pro Max tendrá un precio inicial de u$s1.299. En Argentina, su disponibilidad dependerá de los tiempos de importación y de los distribuidores oficiales.

Para el iPhone 18 Pro, los precios oficiales varían según la capacidad de almacenamiento:

  • 256 GB: u$s1.199
  • 512 GB: u$s1.399
  • 1 TB: u$s1.799
  • 2 TB: u$s2.399

En el caso del iPhone 18 Pro Max, los valores de lista también varían de acuerdo con el almacenamiento:

  • 256 GB: u$s1.299
  • 512 GB: u$s1.499
  • 1 TB: u$s1.899
  • 2 TB: u$s2.499

El gran protagonista de la presentación fue el iPhone Duo, el primer plegable en la historia de Apple. El dispositivo llega en Blanco Estrella y Cielo Nocturno, con un marco de titanio pulido y una innovadora bisagra que permite desplegar la pantalla por completo y utilizarla de manera similar a la de un iPad.

El diseño también apuesta por una pantalla sin interrupciones: la cámara frontal FaceTime se ubica debajo del panel. A su vez, el sistema operativo suma un dock en posición vertical y controles laterales pensados para facilitar el uso con el pulgar.

El iPhone Duo tendrá cuatro opciones de almacenamiento, con precios que parten de los u$s1.999. El modelo de 256 GB será el más económico, seguido por el de 512 GB, a u$s2.199. Las versiones de 1 TB y 2 TB costarán u$s2.599 y u$s3.199, respectivamente.

Las características de Iphone 18

La batería es otro de los puntos destacados: el iPhone 18 Pro llega a 36 horas de autonomía y el Pro Max, a 45 horas. A esto se suma un sistema de carga rápida por cable capaz de brindar seis horas de reproducción de video tras apenas cinco minutos conectado.

Los nuevos modelos incorporan una cámara principal Fusion de 48 MP, apertura variable y controles profesionales de fotografía. También cuentan con seguimiento inteligente del enfoque basado en inteligencia artificial.

Una de las grandes novedades es el sensor de apertura variable. Se trata de una tecnología que permite abrir o cerrar el diafragma de la cámara para regular la cantidad de luz que llega al sensor.

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