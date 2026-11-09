El Papa León XIV habló de la violencia doméstica, el trabajo precario y la importancia de la familia

El Papa León XIV encabezó este lunes 9 de noviembre una multitudinaria misa frente al Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, donde pronunció una homilía centrada en las dificultades que atraviesan las familias, la importancia de fortalecer los vínculos y el papel de la fe en la sociedad argentina. Durante su mensaje, el pontífice hizo referencia a problemas concretos como la precariedad laboral, la violencia doméstica, las separaciones y las adicciones que afectan a los jóvenes.

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La celebración comenzó a las 11:30 y reunió a una multitud de fieles provenientes de diferentes provincias, incluidos peregrinos jujeños que viajaron para participar de la histórica visita. Fue la primera misa multitudinaria de León XIV en Argentina, durante el segundo día de su recorrido por el país.

Al iniciar la homilía, el Santo Padre expresó su alegría por encontrarse con los argentinos y destacó la respuesta de quienes participaron de la celebración.

“Mi visita hoy a esta tierra argentina me permite ver en sus rostros el entusiasmo de la fe, que es el gran don del Espíritu en nosotros” “Mi visita hoy a esta tierra argentina me permite ver en sus rostros el entusiasmo de la fe, que es el gran don del Espíritu en nosotros”

El Papa habló de las dificultades que atraviesan las familias argentinas

Uno de los momentos centrales de la homilía llegó cuando León XIV abordó las situaciones que afectan la vida cotidiana de muchas familias. El pontífice reconoció que los problemas económicos, las dificultades sociales y los conflictos dentro de los hogares pueden deteriorar las relaciones personales y generar situaciones de sufrimiento.

“También nuestras familias viven a menudo situaciones complejas: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares”, expresó.

En ese contexto, recurrió a una imagen bíblica para explicar cómo la fe puede ofrecer un punto de apoyo frente a las dificultades: “Sobre la roca, que es Cristo, nuestras familias y toda la sociedad encuentran el fundamento que sostiene la casa, al protegerla de las tormentas que se abaten contra ella”, sostuvo.

Durante su reflexión, León XIV también hizo referencia al pasaje del Evangelio en el que Jesús expulsa a los vendedores del templo. Según explicó, ese episodio representa un rechazo a la idea de establecer una relación con Dios basada únicamente en el intercambio de favores y recompensas.

El pontífice también recordó la imagen del río del profeta Ezequiel, cuyas aguas representan la posibilidad de renovación y esperanza incluso en circunstancias difíciles. A partir de estas referencias, vinculó el mensaje religioso con la necesidad de acompañar a las familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

León XIV defendió el papel de la familia y recordó al Papa Francisco

En otro tramo de la homilía, el Papa destacó el papel histórico de las familias en la transmisión de valores, la educación de los hijos y la construcción de la identidad argentina. En ese sentido, defendió la importancia de los vínculos familiares frente a las transformaciones sociales y las dificultades actuales.

“No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época” “No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época”

León XIV también sostuvo que las familias pueden contribuir a la renovación de la sociedad argentina mediante la educación, la solidaridad y el acompañamiento cotidiano.

El pontífice explicó que la transmisión de la fe no depende exclusivamente de las celebraciones religiosas, sino también de las pequeñas acciones que se realizan dentro de cada hogar. Mencionó la bendición antes de las comidas, las oraciones compartidas, la escucha, el perdón y el papel de los abuelos en la formación religiosa de los niños.

Durante su mensaje también recordó al Papa Francisco, quien fue arzobispo de Buenos Aires, y recuperó sus enseñanzas sobre la importancia de compartir la oración y fortalecer la vida familiar. La referencia al pontífice argentino tuvo un significado especial durante esta visita, la primera de un Papa al país después de 39 años.

Hacia el final de su homilía, León XIV convocó a las familias a participar activamente en la vida de la Iglesia y acompañar el trabajo de sacerdotes, catequistas y comunidades religiosas.

“Queridas familias, ¡las exhorto a ser protagonistas en la evangelización! La Iglesia argentina las necesita. Sostengan en su misión a los obispos, a los párrocos, a los agentes pastorales, a los catequistas”, expresó.

Finalmente, encomendó a las familias argentinas a la Virgen de Luján y a San José, y pidió que los hogares sean espacios de encuentro, acompañamiento y fe.

La misa en Palermo constituyó uno de los acontecimientos centrales del segundo día de León XIV en Argentina. Su mensaje combinó referencias bíblicas, un reconocimiento de los problemas sociales que atraviesan numerosos hogares y una convocatoria a fortalecer los vínculos familiares como parte de la vida comunitaria.

¡las exhorto a ser protagonistas en la evangelización! ¡las exhorto a ser protagonistas en la evangelización!