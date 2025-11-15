La web que revela los orígenes de tu apellido en segundos: de qué se trata

Geneanet permite rastrear la historia de cualquier apellido y su popularidad global de forma sencilla y gratuita donde también combina registros históricos, documentos y hasta imágenes de lápidas para reconstruir historias familiares. Los detalles, en la nota.

Hay una serie de sitios web de historia familiar donde puede buscar registros históricos, construir su propio árbol genealógico, compartir resultados de ADN y mucho más. Se trata de Geneanet y se puede ver el origen y la historia de nuestro apellido.

Geneanet salió en internet en 1996. Fue creado en Francia por varios entusiastas visionarios de la genealogía que vieron el potencial de Internet para acelerar la historia familiar. Su nombre original era LPF , acrónimo de "Liste de patronymes de France", que significa "Lista de apellidos de Francia".

A partir de este comienzo, Geneanet se convirtió en la " mayor comunidad de genealogistas " del continente europeo. El sitio web está disponible en 10 idiomas y tiene presencia en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube.

Con una base de datos que reúne más de 9.000 millones de personas desde 1996, combina registros históricos, documentos y hasta imágenes de lápidas para reconstruir historias familiares.

El acceso es gratuito, aunque ofrece una versión paga con funciones adicionales como búsquedas más precisas y profundas.

El uso de la web es simple: ingresás a Geneanet, escribís un apellido en el buscador y el sistema te devuelve resultados con origen del apellido, distribución geográfica en un mapa interactivo, popularidad global, ranking y árboles genealógicos ya creados por otros usuarios.

Además de mostrar en qué regiones se encuentran las personas con un determinado apellido, la plataforma brinda una línea de tiempo que permite visualizar cómo se expandió geográficamente a lo largo de los años.

Una de las secciones más valiosas de Geneanet es la que muestra árboles genealógicos preexistentes con el apellido que se está investigando. Aparecen datos como nombres, fechas de nacimiento y fallecimiento, y lugares de residencia, lo que puede ayudar a reconstruir ramas familiares perdidas o desconocidas.

La búsqueda de colecciones en Geneanet

Además de los registros vitales (nacimiento, matrimonio y defunción), las colecciones de Geneanet incluyen libros, periódicos, revistas y mucho más. Algunos de estos registros son exclusivos de Geneanet y no están disponibles en FamilySearch.org.

Geneanet le dará la opción de realizar un breve recorrido. La página Catálogo de colecciones proporciona una visión general útil de la oferta de registros digitalizados de Geneanet y te permite buscar en algunos o en todos ellos.

La mayor parte de los registros procedan de Francia. Pero también hay colecciones considerables de Bélgica, Alemania, España, Canadá y Suiza, junto con el Reino Unido y los Estados Unidos.

Y hay muchas colecciones más pequeñas de áreas de todo el mundo, como Armenia, Camboya, Dinamarca, Haití, los Países Bajos, Ucrania y otros países.