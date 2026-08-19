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19 de agosto de 2026 - 18:34
Policiales.

Impresionante incendio de un camión cañero sobre Ruta 34 en Güemes

El incendio se registró sobre Ruta 34, en el ingreso a General Güemes. Bomberos evitaron que las llamas alcanzaran la carga y no hubo heridos.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Incendio de un camión en Güemes.

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El conductor intentó controlar las llamas, pero no logró apagarlas y debió abandonar el vehículo. El incendio afectó principalmente la parte del tractor del camión, mientras que el chofer pudo salir sin sufrir heridas.

Bomberos evitaron que el fuego llegara a la carga

Incendio de un camión en Güemes.

Incendio de un camión en Güemes.

Los Bomberos Voluntarios de Güemes intervinieron para contener el incendio y lograron evitar que las llamas se propagaran hacia la caña transportada, el chasis y el acoplado.

El camión se dirigía hacia ingenios de la zona, donde la caña iba a ser procesada para la elaboración de azúcar. Finalmente, los daños quedaron concentrados principalmente en la parte delantera del vehículo.

El hecho generó preocupación porque se trata del segundo incendio de un camión registrado en poco tiempo en General Güemes. El episodio anterior involucró a un camión cisterna que transportaba ácido sulfúrico. En aquella oportunidad también intervinieron los bomberos y el tanque resistió, por lo que no se produjo un derrame de la carga.

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