Impresionante incendio de un camión cañero sobre Ruta 34 en Güemes

Incendio de un camión en Güemes.

Un camión cañero se incendió este miércoles por la tarde sobre la Ruta Nacional 34, en el ingreso a General Güemes, Salta, en un sector conocido como “el crematorio”. El vehículo circulaba con acoplado y transportaba caña con destino a ingenios de la zona para su posterior procesamiento y elaboración de azúcar.

El conductor intentó controlar las llamas, pero no logró apagarlas y debió abandonar el vehículo. El incendio afectó principalmente la parte del tractor del camión, mientras que el chofer pudo salir sin sufrir heridas.

Bomberos evitaron que el fuego llegara a la carga Incendio de un camión en Güemes. Los Bomberos Voluntarios de Güemes intervinieron para contener el incendio y lograron evitar que las llamas se propagaran hacia la caña transportada, el chasis y el acoplado.

El camión se dirigía hacia ingenios de la zona, donde la caña iba a ser procesada para la elaboración de azúcar. Finalmente, los daños quedaron concentrados principalmente en la parte delantera del vehículo.

El hecho generó preocupación porque se trata del segundo incendio de un camión registrado en poco tiempo en General Güemes. El episodio anterior involucró a un camión cisterna que transportaba ácido sulfúrico. En aquella oportunidad también intervinieron los bomberos y el tanque resistió, por lo que no se produjo un derrame de la carga.

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