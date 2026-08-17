Incendio en una central eléctrica provocó un masivo apagón en La Plata

Gran apagón en La Plata por el incendio que se desató en una central eléctrica de Tolosa.

Un apagón eléctrico de gran magnitud afecta desde las primeras horas de este lunes a buena parte de La Plata y distintas zonas cercanas, luego de que se produjera un incendio en una central de energía ubicada en Tolosa . De acuerdo con lo informado por medios locales, el fuego comenzó alrededor de las 3 de la madrugada , en la zona de calle 9, entre 527 y 528 .

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Ante la emergencia, al menos cuatro dotaciones de bomberos fueron desplegadas para trabajar en el lugar. Según trascendió, el fuego habría generado la detonación de un transformador perteneciente a Edelap , lo que derivó en la interrupción del suministro eléctrico en distintos sectores de la región. Entre las localidades afectadas se encontraban Tolosa, Ringuelet, Ensenada, City Bell, Gorina y Gonnet .

Según los datos publicados en el sitio oficial de Edelap , la compañía brinda cobertura a más de un millón de personas y cuenta con alrededor de 400.000 usuarios , dentro de un área de concesión que se extiende por aproximadamente 5.700 kilómetros cuadrados .

APAGÓN MASIVO EN LA PLATA Un incendio en una central eléctrica de Tolosa, ubicada en 9 entre 527 y 528, provocó durante la madrugada la explosión de un transformador y la caída de dos torres. Varias dotaciones de Bomberos trabajaron para controlar las llamas. El corte… pic.twitter.com/KOImInIft6

Aunque alrededor de las 7 de la mañana los bomberos señalaron que las “lenguas grandes de fuego” habían logrado ser controladas , advirtieron que el siniestro todavía no había sido completamente extinguido . Según precisaron, permanecían activos dos focos de consideración , uno ubicado sobre Camino General Belgrano y el otro en calle 527 .

Durante las primeras horas del día, las imágenes registradas en el lugar y transmitidas por televisión mostraban a La Plata prácticamente a oscuras. En medio del corte de energía, las principales fuentes de luz eran los vehículos policiales, las balizas de emergencia y los móviles de bomberos que permanecían apostados en el sector.

Frente a la extensión del corte de suministro eléctrico, las autoridades pusieron en marcha un dispositivo de seguridad de gran alcance. La Policía Bonaerense incrementó la cantidad de agentes desplegados en diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de evitar posibles incidentes y colaborar con el control del tránsito, especialmente debido a la interrupción del funcionamiento de los semáforos.

Además, se pidió a los vecinos circular con especial cuidado por las calles y procurar no realizar traslados que no fueran imprescindibles mientras continuaran las tareas destinadas a restablecer la normalidad en la zona.

Se complicó la circulación en la autopista Buenos Aires-La Plata

Uno de los sectores que presentó mayores dificultades fue el tramo final de aproximadamente 10 kilómetros de la autopista Buenos Aires-La Plata, donde la interrupción del servicio eléctrico provocó que extensas partes de la vía quedaran completamente sin iluminación.

El panorama generó inquietud entre los automovilistas que retornaban a la ciudad luego del fin de semana largo, debido a que en algunos puntos la visibilidad se redujo casi por completo. Ante este escenario, las autoridades solicitaron disminuir la velocidad, emplear de manera adecuada las luces obligatorias y prestar atención a las instrucciones impartidas por los efectivos de seguridad.

Edelap había anunciado cortes programados para este lunes y martes

Antes de la interrupción generalizada del suministro, Edelap había comunicado que durante este lunes seguirían las tareas previstas para realizar mantenimiento en la red eléctrica.

La distribuidora había advertido que estas labores implicarían cortes temporales del servicio en determinados sectores de La Plata. Según el calendario establecido, este lunes 17 de agosto, los trabajos estaban previstos entre las 9 y las 15:30, dentro del perímetro delimitado por las calles 8 y 11 y las calles 50 y 53 de la ciudad.

La compañía señaló que, mientras se desarrollaran las tareas previstas, los usuarios comprendidos dentro de esa zona podían experimentar interrupciones en el servicio eléctrico.

Asimismo, Edelap explicó que el cronograma podría sufrir modificaciones si se presentaban condiciones meteorológicas desfavorables o surgían inconvenientes operativos que dificultaran la ejecución de los trabajos según lo planificado.

Desde Edelap señalaron que los usuarios que tengan una cuenta activa en la Oficina Virtual o en la aplicación oficial pueden recibir avisos relacionados con las tareas programadas antes de que comiencen, mientras se desarrollan y una vez finalizadas. Además, estas plataformas permiten verificar la situación del suministro eléctrico y efectuar diferentes gestiones de forma remota, sin necesidad de acudir personalmente a una oficina.