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18 de agosto de 2026 - 09:55
Sociedad.

Tragedia en Santiago del Estero: una mujer murió en el incendio de su casa y hay dos heridos

El fuego se desató durante la madrugada en una casa ubicada en calle Garay, casi Cervantes, en el barrio San Martín. La mujer que perdió la vida tenía 49 años.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El incendio ocurrió durante la madrugada en una vivienda de calle Garay, casi Cervantes, en el barrio San Martín.

El incendio ocurrió durante la madrugada en una vivienda de calle Garay, casi Cervantes, en el barrio San Martín.

Un incendio registrado durante la madrugada de este lunes en una casa del barrio San Martín, en La Banda (Santiago del Estero), terminó con una mujer muerta y dejó a otras dos personas con quemaduras de gravedad. El siniestro tuvo lugar en una propiedad situada sobre calle Garay, a pocos metros de Cervantes.

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Por el momento, las circunstancias que provocaron el inicio del fuego continúan bajo investigación. La mujer que perdió la vida fue Nela Barraza, de 49 años, quien falleció a raíz de las consecuencias provocadas por el incendio.

El incendio fue notificado cerca de las 4 de la mañana

En tanto, otras dos personas, de 48 y 28 años, sufrieron quemaduras de gravedad y permanecen internadas en estado crítico, de acuerdo con los datos disponibles hasta el momento. El episodio fue advertido cerca de las 4 de la mañana, momento en el que, ante la gravedad del cuadro, se requirió la intervención de una ambulancia para asistir a las personas afectadas.

Por el momento, las autoridades investigan tanto el origen del fuego como las circunstancias que derivaron en la muerte de la víctima.

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