Incendio en una casa del barrio Santa Rita: "explotó el celular que se estaba cargando"

Enrique Fernández es el dueño de la casa que se incendió este jueves en el barrio Santa Rita y dijo que el fuego comenzó “supuestamente con un teléfono celular que se estaba cargando”, y sostuvo que “todo se empezó a incendiar muy rápido”.

En la vivienda había además un menor de edad que está en buenas condiciones de salud, “estamos bien, asustados y afectados por el humo nada más”, dijo Fernández y agregó que “yo estaba trabajando en el taller del fondo y vi el humo en la casa. Estaba por prepararme para comer y llevarlo a la escuela”.

Fuego y preocupación El incendio se registró este jueves en una casa ubicada sobre calle San Luis, en el barrio Santa Rita. Bomberos acudieron al lugar y trabajaron para controlar las llamas que afectaron principalmente el frente y distintos sectores de la vivienda.

Las personas que se encontraban dentro de casa fueron evacuadas de manera inmediata y asistidas en el lugar por personal del SAME debido a la presencia de humo. No se registraron personas heridas.

Los bomberos ingresaron al domicilio con mangueras para sofocar el fuego y también realizaron tareas en el patio y la galería de la propiedad. En el interior pudieron observarse sillones y muebles alcanzados por las llamas. En el patio quedaron elementos afectados por el fuego, entre ellos algunos materiales combustibles, además de vidrios rotos. Al fondo de la casa hay un taller mecánico pero los vehículos no fueron alcanzados por las llamas.

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