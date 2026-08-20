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20 de agosto de 2026 - 09:12
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La Camerata Bariloche tendrá una noche de gala en Jujuy

La Camerata Bariloche llegará a Jujuy el 5 de septiembre para ofrecer una noche de gala con el prestigio y la trayectoria que la llevaron por 33 países.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Camerata Bariloche&nbsp;

Camerata Bariloche 

La Camerata Bariloche se presentará el próximo 5 de septiembre en el Centro Cultural Martín Fierro. Las entradas ya se encuentran a la venta.

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El prestigioso conjunto argentino es uno de los conjuntos de música de cámara más reconocidos de la Argentina y con una extensa trayectoria internacional, llegará a Jujuy para brindar una noche de gala. La presentación será el sábado 5 de septiembre, a las 21 horas, en el Centro Cultural Martín Fierro.

Con casi seis décadas de historia, la agrupación construyó una destacada trayectoria dentro y fuera del país, con más de 2.500 conciertos, giras internacionales y presentaciones en algunos de los principales escenarios del mundo.

Camerata Bariloche

Camerata Bariloche

Una formación con casi 60 años de trayectoria

La Camerata Bariloche fue fundada en 1967 a partir de una iniciativa del músico Alberto Lysy, quien impulsaba festivales de música de cámara en Buenos Aires con la participación de artistas argentinos y extranjeros.

Parte de esos músicos viajaban además a Bariloche para participar como docentes en jornadas de perfeccionamiento musical. En ese contexto comenzaron los ensayos que terminarían dando origen al conjunto.

La primera presentación de la Camerata Bariloche se realizó el 17 de septiembre de 1967 en la Biblioteca Sarmiento de Bariloche. Inicialmente contó con el respaldo de la Fundación Bariloche, aunque posteriormente se independizó de la institución.

Alberto Lysy fue su primer director y posteriormente estuvieron al frente de la agrupación Rubén González, Elías Khayat y Fernando Hasaj. Desde 2011, su director musical es Freddy Varela.

Actualmente, la Camerata está conformada por alrededor de 20 músicos seleccionados entre destacados intérpretes argentinos.

Más de 2.500 conciertos y presencia internacional

A lo largo de su historia, la Camerata Bariloche realizó más de 2.500 conciertos y más de 25 giras internacionales que la llevaron a presentarse en 33 países de América, Europa y Asia.

Su trayectoria discográfica también es extensa, con 31 grabaciones realizadas a lo largo de los años.

Entre los reconocimientos recibidos se encuentra el Premio Konex de Platino, que obtuvo en 1989 como mejor conjunto de cámara de la historia de la música argentina y nuevamente en 2009 como el mejor conjunto de cámara de la década.

Ahora, el público jujeño tendrá la posibilidad de disfrutar de su propuesta en vivo durante una presentación especialmente programada en el Centro Cultural Martín Fierro.

Camerata Bariloche

Camerata Bariloche

Camerata Bariloche en Jujuy: fecha, horario y entradas

Fecha: sábado 5 de septiembre de 2026.

Horario: 21 horas.

Lugar: Centro Cultural Martín Fierro.

Entradas: disponibles a través de NorteTicket y Tarjeta SuCrédito.

Precios de las entradas

  • VIP: $45.000.
  • Platea A: $40.000.
  • Platea B: $30.000.
  • Pullman: $30.000.

Los valores informados no incluyen el service charge.

La compra online puede realizarse a través de NorteTicket:

https://norteticket.com/CAMERATA-BARILOCHE-EN-JUJUY/

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