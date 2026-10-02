Amalia Granata habló del comentario de Robbie Williams sobre una amante en la Argentina. 

Este jueves, durante el primero de sus shows en el Arena de Buenos Aires, Robbie Williams sorprendió al público con un comentario que rápidamente fue relacionado con su supuesto encuentro con Amalia Granata en 2004.

En medio del show, Robbie Williams lanzó una frase que despertó la curiosidad de sus fans: “¿Saben que me encontré a una fan con la que me acosté la última vez que estuve aquí?” . Ante la reacción de los presentes, agregó: “No es la que ustedes creen” .

Robbie Williams tardó 20 años en regresas a Argentina y dice este chiste: "Perdón por los 20 años que pasaron. Saben que me encontré con una fan con la que me acosté la última vez? NO ES LA QUE USTEDES CREEN" JAJAJA GENIO @AuroraLuna pic.twitter.com/Qd1hLgXySg

En diálogo con Intrusos (América), la diputada habló sobre el comentario que hizo Robbie Williams durante su show y contó qué le generó la situación. “Me parece hasta tierno lo que hace, porque significa que él se enteró que yo estuve en el hotel en un cumpleaños” , dijo entre risas.

Sobre su presencia en el hotel donde actualmente se aloja Williams, la mediática aclaró que había asistido a un festejo. “Fui al cumpleaños de Mariana Gallegos, que fue ayer al mediodía en el Faena”, explicó.

La mediática interpretó que Robbie Williams sabía de su presencia en el hotel: “Él se enteró de que yo estaba ahí, porque si no, no diría eso a la noche”, sostuvo.

Para cerrar, Granata aseguró que no tuvo ningún encuentro con el cantante durante su visita al hotel. “No me lo crucé. Yo estuve en el cumpleaños y ni siquiera vi a gente del entorno de él. Yo perdí los contactos de él, así que nunca más tuve contacto”, sostuvo.

El romance entre Amalia Granata y Robbie Williams

Durante la entrevista, Moria Casán le preguntó a Granata por la primera noche que pasó junto a Robbie Williams en Buenos Aires. La diputada recordó que se quedó a dormir con él y reveló que, para poder comunicarse, utilizaron una computadora con traductor.

Granata recordó cómo fue aquella noche antes de que ocurriera el encuentro íntimo: “Antes de llegar a los hechos hablamos un montonazo. Me contó de cosas de su vida, miramos tele juntos, nos abrazamos”. Según relató, se trató de un encuentro romántico, muy diferente a lo que podría interpretarse como una aventura de una sola noche.

Al recordar cómo fue aquella noche con Robbie Williams, Granata hizo hincapié en la intimidad y el romanticismo del momento. “Fue hasta como romántico, porque dormimos juntos como si fuésemos novios”, contó. Además, relató cómo empezó todo: “Arrancó en el sillón porque estábamos viendo tele. Él me abrazó, cucharita, todo muy romántico”.

La actual diputada confirmó que hubo intimidad entre ambos, aunque evitó dar detalles. “Fue romántico y fogoso, pero no salvaje ni guarango”, describió. Además, recordó que se quedaron dormidos abrazados y que, a la mañana siguiente, le avisó que se iba con una breve frase en inglés: “I go”.

Después de aquella noche, Williams le ofreció acompañarlo a un recital en Telefe y hasta le propuso que se sumara a un tramo de su gira por Latinoamérica. Granata, sin embargo, decidió volver a Rosario. “Yo tenía una vida, me tenía que ir a Rosario”, recordó.

Después de la despedida, ambos intercambiaron sus correos electrónicos y siguieron en contacto durante un tiempo. Granata reconoció que el encuentro con Williams le dio exposición, pero aclaró que su objetivo era hacerse un lugar por sus propios medios.

“Yo quería buscarme un nombre en el mundo del espectáculo, en la tele o en los medios, no quería ser ‘la mujer de’ o salir de groupie por todos lados”, explicó. En ese sentido, aseguró que prefirió no extender la relación y enfocarse en desarrollar su propia carrera mediática.