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¡Confirmado! Camerata Bariloche llega a Jujuy en septiembre

Las entradas para el concierto de Camerata Bariloche en Jujuy ya se encuentran disponibles a través de Norte Ticket.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Camerata Bariloche llega a Jujuy en septiembre

Camerata Bariloche llega a Jujuy en septiembre

&nbsp;Camerata Bariloche - El histórico conjunto de cámara se presentará el sábado 5 de septiembre, a las 21, en el Centro Cultural Martín Fierro.

 Camerata Bariloche - El histórico conjunto de cámara se presentará el sábado 5 de septiembre, a las 21, en el Centro Cultural Martín Fierro.

    La Camerata Bariloche se presentará en Jujuy el sábado 5 de septiembre, a las 21, en el Centro Cultural Martín Fierro. Las entradas para el concierto ya están disponibles a través de NorteTicket.com, donde el público puede adquirirlas de manera online.

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    La llegada del prestigioso conjunto representa una oportunidad única para disfrutar en la provincia de una formación considerada entre las más importantes de la música de cámara latinoamericana.

    Cuándo será el concierto y cómo comprar las entradas

    La presentación está programada para el sábado 5 de septiembre, desde las 21 horas, en el Centro Cultural Martín Fierro, ubicado en San Salvador de Jujuy.

    Las entradas ya se encuentran a la venta en la plataforma Norte Ticket, ingresando al sitio norteticket.com y buscando el evento “Camerata Bariloche en Jujuy”.

    La recomendación es adquirirlas con anticipación, debido a la relevancia del espectáculo y a la trayectoria de una formación que recorrió algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo.

    Camerata Bariloche: Una formación con casi seis décadas de historia

    La Camerata Bariloche fue creada hace 59 años por músicos provenientes del Teatro Colón y de la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina.

    Desde sus comienzos, se convirtió en uno de los primeros conjuntos de cámara argentinos en alcanzar reconocimiento internacional. A lo largo de su trayectoria realizó miles de conciertos y completó 30 giras internacionales por 35 países.

    Representó a la Argentina en las Olimpíadas Culturales de México y Múnich, en la Expo 70 de Osaka y en destacados festivales internacionales de Austria, Italia, Suiza, España, México y Estados Unidos.

    Camerata Bariloche
    Camerata Bariloche - El histórico conjunto de cámara se presentará el sábado 5 de septiembre, a las 21, en el Centro Cultural Martín Fierro.

    Camerata Bariloche - El histórico conjunto de cámara se presentará el sábado 5 de septiembre, a las 21, en el Centro Cultural Martín Fierro.

    Los grandes artistas que tocaron junto a la Camerata

    A lo largo de su historia, importantes figuras de la música actuaron junto a la Camerata Bariloche. Entre ellas se encuentran Astor Piazzolla, Martha Argerich, Yehudi Menuhin, Jean-Pierre Rampal, Maxim Vengerov y Mstislav Rostropovich.

    También compartieron escenario con el conjunto Gerardo Gandini, Manuel Rego, Ernesto Bitetti, Antonio Janigro, Janos Starker, Karl Richter, Vadim Repin, Cho-Liang Lin y Frederica von Stade, entre otros reconocidos músicos.

    Escenarios emblemáticos alrededor del mundo

    La Camerata Bariloche ofreció conciertos en algunas de las salas más importantes del mundo, como el Teatro Colón, el Carnegie Hall de Nueva York, el Kennedy Center de Washington, la Sala Tchaikovsky de Moscú y el Auditorio Nacional de Música de Madrid.

    También se presentó en la Musikverein de Viena, la Salle Pleyel de París, la NHK de Tokio, el Palau de la Música de Barcelona y diferentes auditorios de Japón, Alemania, Suiza y Tailandia.

    Actualmente, la dirección musical y el rol de concertino están a cargo de Freddy Varela Montero, quien continúa el legado iniciado por Alberto Lysy y seguido por Rubén González, Elías Khayat y Fernando Hasaj.

    Premios, discos y presencia en el cine

    La Camerata Bariloche cuenta con numerosos registros discográficos realizados en Argentina, Estados Unidos y Europa. Su calidad artística fue destacada de manera constante por la crítica especializada.

    Además, participó en películas argentinas como “Argentinísima”, “El canto cuenta su historia”, “Un lugar en el mundo”, “Vidas privadas” y “Manuel de Falla, músico de dos mundos”.

    Entre las distinciones recibidas se destaca el Premio Konex de Platino, que la reconoció como el mejor conjunto de cámara en la historia de la música argentina.

    Lo más importante

    • La Camerata Bariloche llegará a Jujuy el sábado 5 de septiembre.
    • El concierto comenzará a las 21 horas.
    • La presentación será en el Centro Cultural Martín Fierro.
    • Las entradas ya están disponibles en NorteTicket.com.

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