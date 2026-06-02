Sorpresa: Araceli González acompañó a Adrián Suar en el teatro y volvió a hablarse de reconciliación.

La presencia de Araceli González en la obra de Adrián Suar sorprendió al público, y la actriz se mostró conmovida al relatar la recuperación de su relación luego de años separados. Los detalles, en la nota.

Tras varias décadas de distanciamiento y enojo, Araceli González y Adrián Suar se mostraron juntos con Toto, el hijo de ambos, en el estreno de la obra "Sottovoce".

La actriz habló con la prensa tras la función y contó detalles de la charla que mantuvieron recientemente , dejando atrás viejos conflictos. La presencia de Araceli en el teatro llamó la atención de todos.

Tras años de silencio y tensiones luego de la separación, la relación entre la actriz y el productor se mantuvo distante. Aun así, ella decidió asistir a un momento clave de su carrera y relató cómo lograron reencontrarse.

La actriz explicó que el reencuentro se dio gracias a charlas sinceras que ayudaron a dejar atrás conflictos anteriores. En ese sentido, remarcó la importancia del diálogo y aseguró que hoy la relación es más madura y está orientada sobre todo al bienestar de su hijo Tomás Kirzner.

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En diálogo con la prensa, Araceli explicó que previo a la invitación al Teatro Nacional hubo una comida en la que pudieron dejar atrás las diferencias y recomponer el vínculo. Además, en esa reunión la actriz conoció a Margarita, hija de Suar y Griselda Siciliani, y a la actual pareja del productor, Rocío Robles.

La palabra de Araceli González tras haberse reconciliado con Adrián Suar

“Por suerte estamos muy bien, disfrutando de este momento, revinculándonos como familia, así que muy bien”, comenzó diciendo Araceli a los medios, luego reveló que fue ella quien tuvo la iniciativa de retomar el diálogo.

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Y agregó que “yo lloro y avanzo, es así. Lo di. Creo que es el trabajo de muchos años, ¿viste? No es que uno de golpe hace las cosas. Hace de golpe después de trabajar mucho en uno. Así es”.

Araceli también dio detalles del encuentro y señaló que “tuvimos una cena preciosa los tres, nos reímos mucho, fue muy emocionante y ahí nos invitó a venir a todos”.

Con respecto a la ausencia de Fabián Mazzei, actual pareja de la actriz, González explicó que “Fabi hoy tuvo la presentación de Disney, pero él va a estar en el estreno de Toto en agosto”.

“Vamos de a poco, ¿no? Si no, ya los ravioles el domingo. Vamos de a poco, vamos de a poco”, dijo entre risas.

Al cierre de la nota, la artista dejó una reflexión: “Yo creo que, con el padre de mi hija, que lamentablemente falleció, era así la relación. Por eso estamos muy felices. Es un momento hermoso”.