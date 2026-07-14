Tom Cruise abandona la acción y sorprende con una transformación en su nueva película.

Tom Cruise suele llevar al extremo sus propios desafíos físicos en el cine, aunque en esta ocasión el reto más importante no estuvo relacionado con una escena de acción extrema , como saltar desde una altura considerable o permanecer sujeto a una aeronave en movimiento.

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En “ Digger ”, el nuevo largometraje dirigido por Alejandro G. Iñárritu , el actor deja atrás la figura que consolidó a lo largo de su carrera para interpretar a un empresario del sector energético extravagante, soberbio y transformado por completo en su aspecto físico .

El adelanto inicial difundido por Warner Bros. deja en evidencia que la película se perfila como una de las producciones más arriesgadas y ambiciosas del año, además de representar un giro inesperado dentro de la trayectoria de la reconocida estrella de Hollywood .

En esta historia, Tom Cruise se pone en la piel de Digger Rockwell , un empresario multimillonario descrito como “el hombre más poderoso del mundo ”, cuya compañía desencadena de manera accidental una crisis ambiental de proporciones devastadoras.

El avance de un glaciar en Groenlandia pone en riesgo al planeta entero y plantea incluso la posibilidad de una escalada internacional con consecuencias extremas, incluida una eventual amenaza nuclear. En medio de esa situación, el personaje interpretado por Cruise intenta persuadir a la humanidad de que será él mismo quien encuentre la solución al desastre que su propia compañía provocó.

Para dar vida a este papel, el actor aparece con una notable transformación física: una panza pronunciada, pelo canoso con entradas, un estilo de peinado particular y una marcada forma de hablar con acento sureño. El cambio de imagen recuerda al recordado Les Grossman de Tropic Thunder, aunque en esta oportunidad la interpretación adopta una mirada mucho más sombría, irónica y cargada de sátira.

Iñárritu describió su nueva obra como “una comedia de proporciones catastróficas”, una propuesta que combina la sátira, el humor ácido y una mirada crítica sobre la política, además de explorar temas vinculados al poder, la soberbia y la manera en que se construyen y manipulan las versiones que llegan al público.

Una sátira sobre el poder, el ego y la crisis climática

El adelanto está atravesado por intercambios llenos de sarcasmo, en los que el protagonista resta importancia a las consecuencias ecológicas de sus propias acciones y demuestra mayor preocupación por el estado de salud de su gato anciano que por la amenaza que enfrenta el planeta.

John Goodman encarna al mandatario estadounidense, un personaje que presiona a Digger para que asuma la responsabilidad de hallar una solución frente a la crisis desatada. El reparto se completa con figuras como Riz Ahmed, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde y Emma D’Arcy, además de otros reconocidos intérpretes que forman parte de una producción pensada para unir el impacto del gran espectáculo con una propuesta de alto valor artístico.

La película marca también el retorno de Alejandro G. Iñárritu al cine en idioma inglés, una década después de The Revenant. De acuerdo con lo que explicó el director, la concepción de este proyecto surgió poco después de finalizar aquel trabajo, aunque fueron necesarios varios años de búsqueda hasta encontrar el enfoque narrativo indicado para llevarla a la pantalla.

“No buscaba una historia; buscaba la manera correcta de decirla”, señaló el cineasta en un mensaje registrado con motivo del lanzamiento del tráiler.

El desafío actoral que unió a Tom Cruise con el director mexicano

Por su parte, Tom Cruise reconoció que sigue la trayectoria del realizador mexicano desde que descubrió Amores Perros en el año 2000. Durante el evento de presentación llevado a cabo en los estudios de Warner Bros., el actor afirmó que desde hace tiempo tenía el deseo de compartir un proyecto con Iñárritu y destacó que la construcción de este personaje significó uno de los retos actorales más exigentes que enfrentó a lo largo de su carrera.

“Nunca había tenido algo que me desafiara de esta manera”, sostuvo el actor, quien resaltó el intercambio creativo que mantuvo con Iñárritu durante el desarrollo del proyecto y la oportunidad de dar vida a una figura totalmente alejada de los personajes que había interpretado anteriormente.

El largometraje se filmó durante un período de seis meses en el Reino Unido bajo el formato VistaVision, con la dirección de fotografía a cargo del ganador del Oscar Emmanuel “Chivo” Lubezki, un histórico colaborador del cineasta mexicano. El libreto fue elaborado por Iñárritu junto con Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris y Sabina Berman.

El regreso a Warner Bros. y una nueva etapa artística

“Digger” representa además la vuelta de Tom Cruise a Warner Bros., la compañía con la que estableció un convenio de producción y desarrollo en 2024, luego de permanecer varios años sin trabajar junto al estudio.

Tras cerrar su etapa como Ethan Hunt en Mission: Impossible – The Final Reckoning, el intérprete parece enfocado en abrir un nuevo capítulo dentro de su carrera, con la intención de explorar roles más profundos y alejados de las habituales películas de acción que marcaron gran parte de su trayectoria.

Con una propuesta que mezcla crítica política, preocupación ambiental, situaciones disparatadas y un reparto de gran prestigio, “Digger” comienza a posicionarse como uno de los estrenos que más expectativas y conversaciones genera durante este año.

En Argentina, la película estará disponible en salas a partir del 1° de octubre, con un lanzamiento previsto un día antes que en Estados Unidos.