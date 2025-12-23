martes 23 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de diciembre de 2025 - 16:42
Streaming.

Tom Cruise está irreconocible en la primera imagen de la película "Digger"

La historia combina comedia negra, caos y crítica política, con un elenco internacional y una historia que rompe los moldes tradicionales.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El primer avance de Digger, la nueva cinta dirigida por Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Tom Cruise.

El primer avance de Digger, la nueva cinta dirigida por Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Tom Cruise.

El primer avance de Digger, la nueva cinta dirigida por Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Tom Cruise, mostró una mezcla de comedia negra, desastre y sátira política, que llegará a las pantallas de cine el 2 de octubre de 2026. La colaboración entre el director mexicano y la estrella estadounidense se da bajo el sello de Warner Bros. Pictures.

Lee además
Un actor de Stranger Things dijo que la serie lo llevó sufrir bullyng en el colegio.
Streaming.

Un actor de "Stranger Things" dijo que la serie lo llevó sufrir bullying en el colegio
Zapla y Talleres por el Torneo Regional Amateur
Fútbol.

Zapla y Talleres definen este viernes la serie del Torneo Regional Amateur

Esta producción representa un nuevo rumbo en las carreras de ambos y despertó expectativas en la industria cinematográfica global. La película, rodada durante seis meses en escenarios naturales del Reino Unido, contó con un reparto internacional que incluyó a Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde, Emma D’Arcy y Riz Ahmed.

La película Digger, dirigida por Iñárritu y protagonizada por Cruise, se estrenará en cines el 2 de octubre de 2026.

La película tuvo un proceso poco convencional

Según declaraciones de Alejandro González Iñárritu, el rodaje de la película implicó un proceso experimental poco convencional: “Estuvimos meses entendiendo cómo hacer esta película, ni siquiera sabíamos. Para saber si se puede hacer, no era leyendo Google o ChatGPT, lo teníamos que hacer, era con prueba y error para ver cómo se veía”.

El director, ganador de cuatro premios Oscar, volvió a realizar un filme en inglés después del impacto de El renacido y la recepción mixta de Bardo. En esta oportunidad, retomó la colaboración con el director de fotografía Emmanuel “El Chivo” Lubezki, quien trabajó con formato 35 mm VistaVision. El guion, basado en una idea original de Iñárritu, fue coescrito en 2023 junto a Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris y Sabina Berman.

Digger narra la historia de Digger Rockwell, interpretado por Tom Cruise, quien busca salvar a la humanidad de una catástrofe provocada por él mismo.

La palabra del director sobre la participación de Tom Cruise

El director calificó la colaboración con Tom Cruise como un momento decisivo en su carrera: “Trabajar con Tom fue espectacular, fue una experiencia muy hermosa, muy cálida, de mucha confianza. Es una película de la que me siento muy orgulloso, ahorita la estoy editando, es muy diferente a todo lo que he hecho. El Chivo y yo nunca habíamos hecho algo así y me gusta mucho porque en esta película aprendimos cómo hacerla”, aseguró Iñárritu.

La historia de Digger se centra en Digger Rockwell, interpretado por Cruise, un hombre que emprende una misión desesperada para salvar a la humanidad de un desastre que él mismo provocó.

La película Digger se define como una comedia de proporciones catastróficas, donde el absurdo y la ironía desafían al protagonista.

Según los avances publicados en medios, el tono de la película se movió entre la ironía y la tragedia: “Una comedia que mira el desastre de frente y se atreve a reírse”, afirmaron los materiales promocionales. La cinta fue descrita como “una comedia de proporciones catastróficas” y “una comedia salvaje”, en la que el absurdo y la carrera contrarreloj ponen a prueba tanto la ingeniosidad como la fragilidad del personaje principal.

Iñárritu destacó su intención de crear una identidad narrativa y visual única: “Cada película siempre me ha puesto en una situación muy diferente, geográficamente, estilísticamente, gramaticalmente, eso me gusta porque siento que en cada película soy una persona distinta”, explicó el director.

La inesperada dupla entre el astro de Hollywood y el director mexicano promete una película llena de ironía, desastre y sátira política.

El detallismo extremo de Iñárritu también se manifestó en los pormenores del rodaje. Según contó parte del equipo técnico, el director mexicano exigió herramientas auténticas para las escenas cruciales: “Nada de plástico barato, quiero que cada golpe retumbe como si cavaran la fosa del mundo”, dijo durante la filmación.

Embed

La película, que en un principio llevaba el título provisional de ‘Judy’, se consolidó como una coproducción entre México, Estados Unidos y Reino Unido.

Para Tom Cruise, el proyecto coincidió con la firma de un contrato exclusivo con Warner Bros. Discovery, marcando un nuevo capítulo después de años dedicados a franquicias de acción. Iñárritu adelantó el efecto de la actuación del actor: “Cruise sorprenderá al mundo”, afirmó el director.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un actor de "Stranger Things" dijo que la serie lo llevó sufrir bullying en el colegio

Zapla y Talleres definen este viernes la serie del Torneo Regional Amateur

Atlético San Pedro dio vuelta la serie y avanzó a semifinales del Regional Amateur

Una foto del elenco de Mi Pobre Angelito se viralizó y despertó curiosidad entre los fans

Murió Gil Gerard, actor de la icónica serie "Buck Rogers en el siglo XXV"

Las más leídas

Nuevo gabinete en el gobierno provincial. video
Casa de Gobierno.

Cambios en el Gabinete: asumieron nuevos Ministros y funcionarios

La Rioja: detectan un colectivo que viajaba a La Quiaca con pasajeros hacinados
Transporte.

La Rioja: detectan un colectivo que viajaba a La Quiaca con pasajeros hacinados

Alerta meteorológico.
Atención.

Tres días bajo alerta en Jujuy: tormentas fuertes amenazan Nochebuena y Navidad

Quiso sacarse una foto con Messi pero no se dio cuenta de que tenía un filtro puesto.
Redes sociales.

Se quiso sacar una foto con Messi pero tenía un filtro puesto y el video se hizo viral

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Servicios.

Cómo funcionarán los colectivos el 24 y 25 de diciembre en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel