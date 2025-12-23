Tom Cruise está irreconocible en la primera imagen de la película "Digger"

El primer avance de Digger, la nueva cinta dirigida por Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Tom Cruise.

El primer avance de Digger , la nueva cinta dirigida por Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Tom Cruise, mostró una mezcla de comedia negra, desastre y sátira política , que llegará a las pantallas de cine el 2 de octubre de 2026 . La colaboración entre el director mexicano y la estrella estadounidense se da bajo el sello de Warner Bros. Pictures.

Streaming. Un actor de "Stranger Things" dijo que la serie lo llevó sufrir bullying en el colegio

Esta producción representa un nuevo rumbo en las carreras de ambos y despertó expectativas en la industria cinematográfica global . La película, rodada durante seis meses en escenarios naturales del Reino Unido , contó con un reparto internacional que incluyó a Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde, Emma D’Arcy y Riz Ahmed .

Según declaraciones de Alejandro González Iñárritu , el rodaje de la película implicó un proceso experimental poco convencional : “Estuvimos meses entendiendo cómo hacer esta película, ni siquiera sabíamos. Para saber si se puede hacer, no era leyendo Google o ChatGPT , lo teníamos que hacer, era con prueba y error para ver cómo se veía”.

La película Digger, dirigida por Iñárritu y protagonizada por Cruise, se estrenará en cines el 2 de octubre de 2026.

El director, ganador de cuatro premios Oscar , volvió a realizar un filme en inglés después del impacto de El renacido y la recepción mixta de Bardo . En esta oportunidad, retomó la colaboración con el director de fotografía Emmanuel “El Chivo” Lubezki , quien trabajó con formato 35 mm VistaVision . El guion , basado en una idea original de Iñárritu , fue coescrito en 2023 junto a Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris y Sabina Berman .

Digger narra la historia de Digger Rockwell, interpretado por Tom Cruise, quien busca salvar a la humanidad de una catástrofe provocada por él mismo.

La palabra del director sobre la participación de Tom Cruise

El director calificó la colaboración con Tom Cruise como un momento decisivo en su carrera: “Trabajar con Tom fue espectacular, fue una experiencia muy hermosa, muy cálida, de mucha confianza. Es una película de la que me siento muy orgulloso, ahorita la estoy editando, es muy diferente a todo lo que he hecho. El Chivo y yo nunca habíamos hecho algo así y me gusta mucho porque en esta película aprendimos cómo hacerla”, aseguró Iñárritu.

La historia de Digger se centra en Digger Rockwell, interpretado por Cruise, un hombre que emprende una misión desesperada para salvar a la humanidad de un desastre que él mismo provocó.

La película Digger se define como una comedia de proporciones catastróficas, donde el absurdo y la ironía desafían al protagonista.

Según los avances publicados en medios, el tono de la película se movió entre la ironía y la tragedia: “Una comedia que mira el desastre de frente y se atreve a reírse”, afirmaron los materiales promocionales. La cinta fue descrita como “una comedia de proporciones catastróficas” y “una comedia salvaje”, en la que el absurdo y la carrera contrarreloj ponen a prueba tanto la ingeniosidad como la fragilidad del personaje principal.

Iñárritu destacó su intención de crear una identidad narrativa y visual única: “Cada película siempre me ha puesto en una situación muy diferente, geográficamente, estilísticamente, gramaticalmente, eso me gusta porque siento que en cada película soy una persona distinta”, explicó el director.

La inesperada dupla entre el astro de Hollywood y el director mexicano promete una película llena de ironía, desastre y sátira política.

El detallismo extremo de Iñárritu también se manifestó en los pormenores del rodaje. Según contó parte del equipo técnico, el director mexicano exigió herramientas auténticas para las escenas cruciales: “Nada de plástico barato, quiero que cada golpe retumbe como si cavaran la fosa del mundo”, dijo durante la filmación.

Embed

La película, que en un principio llevaba el título provisional de ‘Judy’, se consolidó como una coproducción entre México, Estados Unidos y Reino Unido.

Para Tom Cruise, el proyecto coincidió con la firma de un contrato exclusivo con Warner Bros. Discovery, marcando un nuevo capítulo después de años dedicados a franquicias de acción. Iñárritu adelantó el efecto de la actuación del actor: “Cruise sorprenderá al mundo”, afirmó el director.