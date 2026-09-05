Carrera docente en Argentina: la estabilidad puede tardar 15 años y el mejor salario llega después de los 45

La trayectoria laboral de un docente en la Argentina puede extenderse durante años antes de alcanzar estabilidad . El 52% de quienes tienen menos de 25 años trabaja como suplente y recién entre los 40 y 49 años la titularidad alcanza al 61% , según un nuevo informe sobre la carrera docente en el país.

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El estudio, denominado “La trayectoria profesional docente en Argentina” , fue elaborado por Cecilia Veleda, de CIPPEC, Federico del Carpio y María Sol Alzú, de Argentinos por la Educación. Para el análisis se revisaron los estatutos docentes de las 24 jurisdicciones, regímenes previsionales, información de la Encuesta Permanente de Hogares y datos de Aprender 2025.

El trabajo muestra además que el crecimiento de los ingresos se concentra hacia las etapas más avanzadas de la vida laboral y que las posibilidades de progresar profesionalmente sin abandonar el aula siguen siendo limitadas.

La carrera docente comienza, en términos generales, alrededor de los 18 años con la formación y cerca de los 25 con el ingreso al trabajo frente al aula. En esa primera etapa predominan las suplencias. Entre los docentes menores de 25 años, el 52% trabaja como suplente .

La situación mejora con el paso del tiempo, aunque de manera gradual:

Entre los 30 y 39 años , el 40% ya es titular.

, el 40% ya es titular. En ese mismo grupo, otro 39% continúa como suplente .

. Entre los 40 y 49 años , la titularidad alcanza al 61% .

, la titularidad alcanza al . Incluso en ese tramo, casi cuatro de cada diez todavía no lograron esa condición.

El informe estima que, en promedio, transcurren unos 15 años entre el primer trabajo frente al aula y la consolidación de la titularidad.

Los cargos directivos llegan todavía más tarde

El acceso a cargos de conducción también se concentra en las últimas etapas de la trayectoria profesional. En promedio, estos puestos comienzan a aparecer cerca de los 50 años. Además, los cargos directivos representan solamente alrededor del 10% del total, lo que limita las posibilidades de ascenso dentro del sistema.

Una de las observaciones centrales del informe es que el desarrollo profesional continúa organizado principalmente de manera vertical: para crecer, el docente suele tener que dejar el aula y pasar a funciones directivas o de supervisión.

Existen pocas posibilidades de una denominada carrera horizontal, que permita asumir mayores responsabilidades, obtener reconocimiento o mejorar las condiciones laborales sin abandonar la enseñanza directa.

Argentina tiene 24 carreras docentes diferentes

Aunque existe una estructura general compartida, no hay una única carrera docente nacional.

Cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen sus propios estatutos y reglas.

Esto significa que existen diferencias en:

condiciones para ingresar a la docencia;

sistemas de puntaje;

antigüedad;

títulos y capacitaciones;

concursos;

posibilidades de ascenso;

requisitos para alcanzar determinados cargos.

Buena parte de esos estatutos tiene varias décadas de antigüedad. De los 24 analizados, 9 tienen su origen en las décadas de 1950 y 1960, 3 en los años 70, 7 en los 80, 2 en los 90 y solamente 3 fueron creados a partir del año 2000. Todos tuvieron modificaciones posteriores.

En algunas provincias hay una edad máxima para ingresar

Otro punto que muestra las diferencias jurisdiccionales es el ingreso a la profesión. Nueve jurisdicciones establecen una edad máxima para comenzar a ejercer la docencia, con límites que van desde los 35 hasta los 50 años. En algunos casos existen excepciones relacionadas con la antigüedad previa del trabajador. Una vez dentro del sistema, la progresión depende principalmente de los sistemas de puntaje.

Los criterios más habituales incluyen la antigüedad, títulos, formación académica, capacitaciones, concepto profesional, producción académica y desempeño en contextos desfavorables, entre otros antecedentes.

Una profesión donde casi 9 de cada 10 docentes son mujeres

El informe también describe quiénes están actualmente frente a las aulas de sexto grado de primaria.

El 89,5% son mujeres y el 10,5% son varones, una distribución que confirma la fuerte feminización de la profesión.

Por edades:

El 30% tiene entre 30 y 39 años.

El 33,9% tiene entre 40 y 49.

Solo el 8,5% tiene menos de 30 años.

Apenas el 1,3% tiene menos de 25.

Respecto de la formación, el 95,6% realizó su carrera inicial en un instituto superior de formación docente, frente al 2,7% que estudió en una universidad.

Cuándo alcanza su máximo el salario docente

El informe analiza también la evolución del ingreso durante la trayectoria laboral.

Tomando como base el ingreso promedio entre los 18 y 24 años, el salario es:

42% mayor entre los 25 y 34 años .

. Alcanza su máximo entre los 45 y 54 años .

. En ese último tramo resulta 93% superior al ingreso del grupo de 18 a 24 años.

Sin embargo, el estudio aclara un punto importante: esto no significa que los salarios docentes sean más altos que los de otros trabajadores en valores absolutos.

La diferencia refleja cuánto aumenta el ingreso respecto del propio salario inicial, impulsado por factores como antigüedad, mayor dedicación horaria, titularización o acceso a cargos superiores.

“La progresión profesional descansa principalmente en la antigüedad”

Anabella Díaz, profesora de Lengua y Literatura y formadora de docentes, sintetizó uno de los principales cuestionamientos que plantea el informe.

“La progresión profesional docente descansa principalmente en la antigüedad y en la acumulación de antecedentes” “La progresión profesional docente descansa principalmente en la antigüedad y en la acumulación de antecedentes”

También destacó las limitadas posibilidades de crecimiento para quienes desean continuar frente al aula.

“El desarrollo profesional está pensado sobre todo en sentido vertical —hacia la dirección, cuyos cargos representan apenas el 10% del total— y son muy pocas las jurisdicciones que abrieron alternativas de carrera horizontal”, agregó.

Para Díaz, uno de los desafíos es “acortar el camino a la estabilidad y construir reconocimiento para quienes eligen quedarse enseñando”.

El desafío de atraer y retener docentes

El informe también plantea dificultades vinculadas con la incorporación de nuevos profesionales. Martín Salvetti, docente y exsecretario de Educación de Lomas de Zamora, consideró que existen áreas donde es necesario incorporar personas con conocimientos específicos que también pueden trabajar en sectores productivos y tecnológicos.

“Si queremos atraerlos y lograr que encuentren en la docencia un proyecto profesional, necesitamos una carrera que genere incentivos y ofrezca posibilidades reales de crecimiento sin abandonar el aula”, expresó.

Por su parte, Emmanuel Lista señaló que en varias provincias existe una amplia oferta de profesorados de primaria y un número elevado de docentes egresados, mientras que los más jóvenes encuentran dificultades para entrar al sistema o comienzan mediante suplencias.

El debate planteado por el trabajo apunta entonces no solamente a la estabilidad laboral, sino también a cómo construir una carrera que permita crecer profesionalmente durante toda la trayectoria sin que la única alternativa sea pasar a un cargo de conducción.