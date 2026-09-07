Escándalo en el fútbol salteño: agredieron al árbitro y suspendieron el partido. 

Una jornada en Salta que debía transcurrir con normalidad terminó envuelta en momentos de tensión y violencia en Rosario de Lerma. El partido correspondiente a la Liga Rural entre Club Social Provipo y Club Ecosol tuvo que ser suspendido luego de que se produjera un fuerte episodio dentro del campo de juego.

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Todo transcurría con normalidad, hasta que la tensión se apoderó del campo de juego . El partido entre Club Social Provipo y Club Ecosol, correspondiente a la Liga Rural de Rosario de Lerma , terminó suspendido luego de un episodio que incluyó golpes, empujones y fuertes discusiones .

El partido se jugaba este lunes en cancha cerrada , en una jornada que estuvo marcada por diferentes episodios de tensión dentro del campo de juego . Parte de la secuencia quedó registrada por las cámaras de Pasión de Fútbol Valle , que transmitió el encuentro en vivo y permitió observar algunos de los momentos que se vivieron antes de que el partido fuera interrumpido.

Las imágenes de la transmisión permiten observar una jugada que habría desencadenado el conflicto. En medio de la acción, un futbolista recibió una patada en el rostro tras un rechazo de un defensor , situación que provocó reclamos y elevó rápidamente la tensión.

Minutos después, los cruces pasaron de las discusiones a la acción física, con golpes de puño, empujones y enfrentamientos entre jugadores de ambos equipos.

Aunque el partido pudo reanudarse después de los primeros incidentes, la calma duró apenas unos minutos. Una nueva situación dentro del campo de juego volvió a generar fuertes reclamos y terminó por desatar nuevamente la tensión entre los protagonistas.

El clima terminó de calentarse luego de que Ecosol marcara un gol que el árbitro decidió anular. La determinación provocó una inmediata reacción de los futbolistas, que rodearon al juez para exigirle explicaciones. En medio de los reclamos, uno de los jugadores lo increpó y el árbitro fue empujado.

El árbitro decidió terminar el partido

El partido tuvo además una particularidad que marcó su desarrollo: el árbitro dirigió sin la presencia de jueces de línea y tuvo que tomar por su cuenta todas las decisiones durante el encuentro. Esta situación generó numerosos reclamos de parte de los dos equipos, que cuestionaron distintas acciones del juego. La tensión fue creciendo progresivamente hasta convertir el ambiente en cada vez más difícil de controlar.

Luego de ser empujado y al advertir que la situación comenzaba a desbordarse, el árbitro decidió dar por suspendido el partido. Inmediatamente, personal policial ingresó al campo de juego con el objetivo de controlar a los protagonistas y evitar que los incidentes pasaran a mayores.

Después de la suspensión, el clima comenzó a tranquilizarse y no se produjeron nuevos incidentes de gravedad. La presencia policial permitió controlar la situación y, finalmente, los futbolistas y demás protagonistas del encuentro pudieron abandonar el lugar con normalidad.

Tras el escandaloso desenlace, resta conocer qué decisión tomará la Liga Rural respecto del encuentro que quedó inconcluso. También deberá determinarse si habrá sanciones para los jugadores involucrados en los incidentes y qué resolución se adoptará sobre la continuidad del partido.