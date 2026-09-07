Matías Clapier y Federico Stieglitz fueron protagonistas del Turismo Pista en Santiago

Los jujeños Matías Clapier y Federico Stieglitz fueron protagonistas de la octava fecha del Turismo Pista , que se disputó en el circuito de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero . Clapier tuvo un destacado fin de semana en la Clase 2 y terminó tercero, mientras que Stieglitz logró recuperarse de varias complicaciones para finalizar 13° en la Clase 3.

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Para Clapier, el fin de semana terminó siendo muy positivo pese a un inicio complicado . Durante los entrenamientos del viernes, el equipo no encontraba el rendimiento esperado del auto, pero realizó modificaciones que dieron resultado para la jornada del sábado.

En la clasificación, el jujeño se ubicó inicialmente en el cuarto puesto y, tras una sanción al piloto que había marcado el mejor tiempo, heredó la tercera posición.

En la serie, Clapier largó desde el primer lugar y pudo mantenerse adelante durante las primeras vueltas . Sin embargo, Gajate aprovechó el ritmo de su auto y el trabajo de succión para superar al jujeño, que terminó la batería en la segunda colocación.

Ya en la final, Clapier largó cuarto y rápidamente se metió en la pelea por los primeros lugares. Aprovechó las disputas entre sus rivales y el buen funcionamiento de su auto para avanzar hasta el tercer puesto.

Desde la cuarta vuelta se mantuvo en esa posición y no la abandonó hasta la bandera a cuadros. Incluso, por momentos, se acercó a la lucha por la punta, aunque decidió priorizar un buen resultado y sumar puntos importantes para el campeonato.

Stieglitz remontó hasta el puesto 13

En la Clase 3, Federico Stieglitz atravesó un fin de semana de mucho trabajo debido a distintos inconvenientes mecánicos.

El sábado, durante la primera clasificación, un problema en los frenos lo relegó hasta el puesto 19. El equipo trabajó durante la tarde para intentar solucionar la falla, aunque las complicaciones continuaron y el jujeño consiguió mejorar solamente hasta la 17ª ubicación.

El domingo, Stieglitz largó desde ese puesto en la final, pero un problema eléctrico durante la partida lo hizo caer hasta la posición 22.

Federico Stieglitz se destacó en el Turismo Pista

A pesar del inconveniente, logró recuperar el ritmo del auto y comenzó una remontada que le permitió avanzar hasta el puesto 13. El resultado le permitió rescatar puntos importantes para el campeonato en una fecha que se había presentado complicada desde el inicio.

La próxima fecha del Turismo Pista

El Turismo Pista volverá a la actividad el 18 de octubre en Concepción del Uruguay, donde se disputará la penúltima fecha de la temporada. Clapier y Stieglitz buscarán nuevamente ser protagonistas y sumar puntos importantes en la recta final del campeonato.