Se cumplen 465 años de la Primera Fundación de Jujuy en Ciudad de Nieva

Este 20 de agosto de 2026 se cumplen 465 años de la San Salvador de Jujuy , cuando se estableció en el sector donde actualmente se encuentra el barrio Ciudad de Nieva, en San Salvador de Jujuy.

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La fecha representa uno de los capítulos fundamentales de la historia de la ciudad, que tuvo tres fundaciones antes de consolidarse en el lugar donde actualmente se encuentra el centro capitalino.

El 20 de agosto de 1561 , por disposición de Juan Pérez de Zurita , entonces teniente gobernador general de Santiago del Estero, Gregorio de Castañeda fundó Villa de Nieva . La población recibió ese nombre en homenaje a Diego López de Zúñiga y Velasco, conde de Nieva y virrey del Perú .

El asentamiento se estableció en las planicies altas que dominan las cuencas de los ríos Grande y Xibi Xibi , aunque no existe certeza absoluta sobre el punto exacto donde se realizó la fundación. La Municipalidad de San Salvador de Jujuy ubica ese primer asentamiento en algún sector del actual barrio Ciudad de Nieva.

La ubicación tenía un valor estratégico para los conquistadores españoles, ya que se encontraba en una zona de conexión entre las rutas que comunicaban el Virreinato del Perú con el área del actual territorio argentino.

Una ciudad que duró poco

Ciudad de Nieva tuvo una existencia breve. El avance de los conquistadores españoles generó resistencia entre las poblaciones originarias de la región y el asentamiento terminó siendo destruido hacia 1563. El Gobierno de Jujuy señala que la ciudad fue destruida a mediados de ese año.

De esta manera, el primer intento de establecer una ciudad española en el territorio jujeño no logró consolidarse.

La destrucción de Ciudad de Nieva no significó el final del proyecto de establecer una ciudad en este sector. En los años siguientes se realizaron nuevos intentos hasta alcanzar la fundación definitiva.

Jujuy tuvo tres fundaciones

La historia fundacional de San Salvador de Jujuy está marcada por tres establecimientos.

La primera fue Ciudad de Nieva, fundada el 20 de agosto de 1561 por Gregorio de Castañeda.

La segunda fue San Francisco de la Nueva Provincia de Álava, fundada el 13 de octubre de 1575 por Pedro Ortiz de Zárate, en la zona conocida como Punta de Diamante, cerca de la unión de los ríos Grande y Xibi Xibi. Este segundo asentamiento también fue destruido poco después.

Finalmente, el 19 de abril de 1593, Francisco de Argañaraz y Murguía fundó San Salvador de Velazco en el Valle de Jujuy, en el sector donde actualmente se encuentra la Plaza Belgrano. Esta fue la tercera y definitiva fundación de la ciudad.

Por eso, existen dos fechas fundamentales vinculadas con el origen de San Salvador de Jujuy: el 20 de agosto, cuando se recuerda la primera fundación, y el 19 de abril, fecha de la fundación definitiva.