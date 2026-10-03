Récord en Jujuy: realizaron 9 ablaciones en apenas 10 días

Jujuy alcanzó un registro inédito en materia de ablaciones: en apenas diez días se concretaron nueve procedimientos , una cantidad que nunca antes se había alcanzado en un período tan corto dentro de la provincia. Con estos operativos, ya son 70 las ablaciones realizadas durante 2026 y las proyecciones del CUCAIJUY plantean la posibilidad de llegar a 90 antes de finalizar el año.

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Salud. Jujuy alcanzó 68 operativos de ablación de órganos en lo que va de 2026

El Dr. Luis Luna, referente del CUCAIJUY , explicó en diálogo con Canal 4 que se trata de una cifra especialmente significativa, aunque destacó que es el resultado de un sistema de procuración que viene consolidándose en la provincia y de una sociedad con mayor conciencia sobre la importancia de la donación.

“Se hicieron nueve ablaciones prácticamente en diez días. La verdad que es un número muy importante” “Se hicieron nueve ablaciones prácticamente en diez días. La verdad que es un número muy importante”

Consultado sobre si alguna vez Jujuy había registrado semejante cantidad de procedimientos en tan pocos días, fue contundente: “No, nunca. Es la primera vez que se da este hecho acá en Jujuy” .

"Es la primera vez que se da este hecho acá en Jujuy”. "Es la primera vez que se da este hecho acá en Jujuy”.

Jujuy ya suma 70 ablaciones durante 2026

El crecimiento también aparece cuando se amplía la mirada al acumulado anual. En lo que va de 2026 se realizaron 70 ablaciones, mientras que a esta misma altura de 2025 se habían contabilizado 62.

Son ocho procedimientos más, lo que representa un incremento cercano al 13% respecto del registro que tenía la provincia en igual momento del año pasado.

“Siempre superándonos o superándose Jujuy cada mes”, explicó el médico al comparar ambos períodos.

Durante todo 2025 se realizaron 81 procedimientos. Para este año, la proyección estadística del organismo apunta a alcanzar los 90, aunque el ritmo registrado durante las últimas semanas abre la posibilidad de terminar incluso por encima de esa cifra.

“Puede ser superado ampliamente, pero el cálculo que nosotros creemos que se tendría que lograr es 90”, sostuvo el especialista.

Qué ocurrió con los órganos y tejidos procurados

Los últimos procedimientos estuvieron relacionados fundamentalmente con tejidos globoculares, explicó Luna. En estos casos, existe prioridad para los potenciales receptores de la propia provincia donde se realizó la procuración.

“Siempre tiene preferencia la provincia que genera. Si no hay receptores, recién se abre la lista nacional” “Siempre tiene preferencia la provincia que genera. Si no hay receptores, recién se abre la lista nacional”

El mismo criterio se aplica a los riñones: primero se analiza la existencia de receptores compatibles dentro de Jujuy y, en caso de no encontrarlos, se continúa con el sistema nacional de asignación. Esto permite que la actividad de procuración desarrollada en los hospitales jujeños pueda beneficiar inicialmente a pacientes de la propia provincia cuando las condiciones médicas y de compatibilidad lo permiten.

Menos negativas y mayor acompañamiento de las familias

Más allá de las estadísticas, para el CUCAIJUY existe otro cambio que ayuda a entender los resultados alcanzados: una mayor conciencia social alrededor de la donación.

“Ya no hay tantas negativas. Se acompaña más el proceso”, destacó el profesional, quien puso especialmente en valor a las familias que atraviesan esos momentos. El proceso de procuración ocurre en circunstancias particularmente sensibles, por lo que el acompañamiento de los familiares resulta una parte fundamental del trabajo de los equipos especializados.

A eso se suma, según explicó Luna, el funcionamiento del sistema dentro de los establecimientos sanitarios: “El sistema de procuración en los hospitales está funcionando muy bien, está trabajando muy bien, tanto en el público como en el privado”.

“El sistema de procuración en los hospitales está funcionando muy bien" “El sistema de procuración en los hospitales está funcionando muy bien"

Jujuy, entre las provincias con mayor actividad de procuración

Los resultados también ubican a Jujuy en una posición destacada a nivel nacional. El referente del CUCAIJUY indicó que la provincia llegó incluso a ocupar temporalmente el primer lugar durante algunas semanas del primer semestre.

La posición puede modificarse a medida que avanzan los procedimientos en cada jurisdicción, pero aseguró que Jujuy se mantiene entre los primeros puestos entre las provincias procuradoras o donantes. El dato adquiere otra dimensión por la cantidad de habitantes de la provincia. Luna diferenció la situación jujeña de la de jurisdicciones mucho más pobladas, donde naturalmente pueden registrarse grandes cantidades absolutas de procedimientos.

Con 70 ablaciones realizadas hasta el momento y un registro inédito de nueve en apenas diez días, Jujuy atraviesa así un año de fuerte actividad en materia de procuración. La expectativa está puesta ahora en alcanzar los 90 procedimientos antes de terminar 2026 y, eventualmente, superar esa proyección.