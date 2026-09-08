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8 de septiembre de 2026 - 22:47
Familia.

Bajó la cantidad de personas que quieren adoptar en Jujuy: "Hay pocos postulantes"

En Jujuy disminuyó la cantidad de postulantes para adoptar y las preferencias se concentran principalmente en niños menores de 5 años.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Adopción en Jujuy (imagen creada con IA).

Adopción en Jujuy (imagen creada con IA).

La cantidad de personas interesadas en iniciar un proceso de adopción disminuyó en Jujuy. La situación fue analizada por la doctora Norma Amalia Jiménez, jueza de Familia de la Vocalía N°2, quien habló con Canal 4 sobre el funcionamiento del sistema y las dificultades que aparecen al momento de vincular a los niños con una familia.

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Disminuyó bastante el requerimiento de inscribirse en los registros. Hay pocos postulantes”, aseguró. Según explicó, actualmente se realizan talleres informativos para difundir y fomentar la posibilidad de adoptar.

Jiménez consideró que existen distintos factores detrás de este escenario: “En la actualidad las familias tienen otros proyectos, son diferentes ahora los proyectos de vida. También tenemos otras formas de ser padres, que son las técnicas de reproducción asistida”.

Las familias buscan principalmente niños pequeños

Adopción en Jujuy.

Adopción en Jujuy.

Uno de los puntos que puede extender los tiempos de espera está relacionado con las características que señalan quienes se inscriben para adoptar.

En la mayoría de los casos solicitan niños que van desde meses de edad hasta los cinco años y, a partir de los cinco años en adelante, van disminuyendo las peticiones o los postulantes”, explicó.

También existen preferencias relacionadas con el género de los niños. “Muchas veces dentro de la petición ellos marcan la preferencia de qué niño quieren”, indicó Jiménez, aunque aclaró que estas cuestiones son trabajadas con los profesionales del Registro para intentar ampliar las posibilidades de las familias.

Sobre el trámite, la jueza buscó despejar uno de los mitos más frecuentes: “Cumpliendo los requisitos de la inscripción ante el Registro, donde se hacen las evaluaciones, es relativamente corto”. Las demoras, sostuvo, pueden estar vinculadas principalmente al perfil de niño que esperan los postulantes.

Según datos no oficiales mencionados por Jiménez, en los dos hogares ubicados en barrio Mariano Moreno habría entre 15 y 17 niños, entre ellos grupos de hermanos y chicos mayores de 10 años, "en uno de ellos a 6 niños con discapacidad".

Cómo iniciar un proceso de adopción en Jujuy

El Registro de Postulantes para Adopción de Jujuy se encuentra en avenida Santibáñez 1108, esquina Benito Bárcena, en San Salvador de Jujuy. También se puede consultar al 0388-4231888, internos 833 y 882, o por correo electrónico a [email protected].

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