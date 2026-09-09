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9 de septiembre de 2026 - 07:05
Jujuy.

Preocupación en Alto Comedero por picadas de motos sobre la avenida Forestal

Vecinos de Alto Comedero aseguran que grupos de adolescentes se reúnen durante la noche para correr picadas y hacer maniobras con motos.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Preocupación en Alto Comedero por picadas de motos sobre avenida Forestal

Preocupación en Alto Comedero por picadas de motos sobre avenida Forestal

Vecinos de Alto Comedero manifestaron su preocupación por las picadas de motos que, según relataron, se repiten durante las noches sobre avenida Forestal. Señalan que participan principalmente adolescentes y jóvenes y que el ruido y las maniobras generan preocupación entre quienes viven y circulan por el sector.

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Natalia, una vecina del sector, señaló que las reuniones de motociclistas se producen con frecuencia y que muchos de los participantes serían menores de edad. “Casi todas las noches se juntan adolescentes de 14, 15 o 16 años con motos”, relató.

Según explicó, la actividad comienza principalmente después de las 22 y no se limita únicamente a carreras. “Hacen picadas, se paran en las motos y hacen piruetas, sostuvo la mujer, quien calificó la situación como peligrosa.

Otro vecino coincidió en que durante la madrugada aumenta el movimiento sobre la avenida Forestal. “Después de las 12 de la noche se escucha bastante ruido”, aseguró. También remarcó que el principal riesgo lo corren quienes realizan estas maniobras: “Más para ellos es peligroso, porque no tienen en cuenta el riesgo que tienen”.

Grupos de jóvenes se reúnen en Alto Comedero

Otro de los testimonios recogidos en la zona indicó que los jóvenes no permanecen en un único lugar. “He visto que se juntan a hacer picadas. Se juntan en tres grupos”, comentó un vecino. Según explicó, algunos comienzan a reunirse desde el atardecer, mientras que otros llegan más tarde. “Algunos dicen a las 10 o 12 de la noche”, agregó.

El hombre señaló además que avenida Forestal es utilizada habitualmente por familias y personas que realizan actividad física, por lo que considera que estas situaciones afectan el uso habitual del espacio. “Es un problema para toda la sociedad que viene acá a pasar el tiempo o a hacer deporte”, expresó.

Mayor movimiento durante los fines de semana

Una joven que vive en las inmediaciones aseguró que el ruido de las motos se percibe con claridad desde las viviendas cercanas. “Se juntan muchos chicos, yo vivo arriba, imaginate el ruido”, comentó. Según su testimonio, los momentos de mayor movimiento se registran principalmente durante los fines de semana.

“Viernes y sábado son los días que más están acá. Durante la semana también, a la tarde-noche, pero más viernes y sábado”, explicó. Los vecinos plantean la necesidad de reforzar los controles preventivos en el sector, tanto para reducir las molestias como para evitar accidentes que puedan involucrar a los propios motociclistas o a otras personas que circulan por avenida Forestal.

Preocupación en Alto Comedero por picadas de motos sobre avenida Forestal (Foto generada con IA)

Preocupación en Alto Comedero por picadas de motos sobre avenida Forestal (Foto generada con IA)

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