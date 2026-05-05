San Pedro de Jujuy: detienen a adolescentes que hacían picadas en moto

Un operativo policial desplegado en San Pedro de Jujuy terminó con la detención de varios adolescentes que realizaban picadas y maniobras riesgosas en distintas avenidas de la ciudad. El procedimiento se llevó adelante tras una persecución que incluyó un cerrojo para impedir la fuga.

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El accionar estuvo a cargo de efectivos del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) , quienes intervinieron ante denuncias por conducción temeraria en la vía pública. Según fuentes policiales, los jóvenes circulaban a alta velocidad y generaban situaciones de riesgo para otros conductores y peatones.

Tras la intervención, los adolescentes quedaron demorados por disposición judicial. Horas después, fueron restituidos a sus padres, conforme a los protocolos vigentes.

Embed - San Pedro de Jujuy: detienen a adolescentes que hacían picadas y maniobras peligrosas en moto

Persecución y operativo cerrojo

El procedimiento se inició luego de que vecinos alertaran sobre motociclistas que realizaban picadas en zonas transitadas. Frente a esta situación, personal policial activó un seguimiento para identificar a los involucrados.

La persecución se extendió por varias arterias hasta que los efectivos lograron cerrar el paso mediante un operativo cerrojo. De este modo, interceptaron a los adolescentes y evitaron que continuaran con las maniobras peligrosas.

Durante el operativo, los uniformados constataron que los rodados no contaban con la documentación obligatoria para circular, lo que derivó en el secuestro inmediato de las motocicletas.

Motos

Intervención judicial y reacción de las familias

Una vez finalizadas las actuaciones, intervino la Justicia, que dispuso la entrega de los adolescentes a sus padres o tutores. Este procedimiento forma parte de las medidas previstas en casos que involucran a personas menores de edad.

De acuerdo a lo informado, algunos familiares negaron las conductas atribuidas a los jóvenes. Sin embargo, registros fílmicos captados durante el operativo evidencian las maniobras que motivaron la intervención policial.

Ese material quedó incorporado a la causa como elemento probatorio, lo que permite respaldar el accionar de los efectivos y avanzar con las actuaciones correspondientes.

Las motocicletas utilizadas en las picadas quedaron secuestradas debido a la falta de documentación reglamentaria. Entre las irregularidades detectadas se encuentran la ausencia de seguro, licencia de conducir y cédula del vehículo.