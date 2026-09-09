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9 de septiembre de 2026 - 07:23
Jujuy.

Ganaron medallas internacionales y ahora representarán a Jujuy en el Nacional de Matemáticas

Isabella y Valentino, estudiantes de la Escuela Alberdi, obtuvieron medallas en el concurso Canguro Matemático y se preparan para competir en Córdoba.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Dos jujeños ganaron competencia de Matemáticas

Dos jujeños ganaron competencia de Matemáticas

Isabella y Valentino, alumnos de la Escuela Alberdi, se preparan para representar a Jujuy en una competencia nacional de matemática que se realizará en octubre en La Falda, Córdoba. Los estudiantes de 5° y 7° grado vienen de destacarse en el Concurso Canguro Matemático, donde obtuvieron medallas en una instancia internacional.

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Ambos contaron cómo viven su vínculo con la matemática, qué les atrae de los problemas y de qué manera se preparan para el nuevo desafío que tendrán en los próximos meses en La Docta.

De Jujuy a La Falda

Isabella y Valentino forman parte de la Escuela Alberdi y fueron destacados por su participación en el concurso Canguro Matemático. Después de obtener medallas, ahora se preparan para representar a la provincia en la competencia nacional que se desarrollará en octubre en Córdoba.

El certamen será en La Falda y reunirá a estudiantes de distintos puntos del país. En ese contexto, los alumnos jujeños buscarán llevar su experiencia y todo lo aprendido en matemática.

Por qué les gusta la matemática

Valentino contó que le gustan las matemáticas porque “son interesantes” y explicó que los problemas, aunque pueden ser complicados, también resultan entretenidos. Para él, una de las claves fue el acompañamiento de su profesor Manuel Rinaldi, a quien señaló como la persona que hizo que le gustara tanto la matemática.

Isabella, por su parte, resumió su mirada con una idea simple: las matemáticas “son para entretenerse”. Al hablar sobre por qué a veces puede resultar difícil estudiar esta materia, fue directa: “Porque los que no entienden es porque no estudian nada”, agregó.

El desafío de representar a Jujuy

La participación de Isabella y Valentino en el Nacional de La Falda será una nueva oportunidad para mostrar el trabajo que realizan desde la Escuela Alberdi.

Después de destacarse en una competencia internacional, los estudiantes jujeños se preparan para viajar a Córdoba y representar a la provincia en una instancia nacional de matemática.

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