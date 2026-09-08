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8 de septiembre de 2026 - 08:56
Educación.

Pruebas PISA 2025: Argentina cayó en las tres áreas evaluadas, Lectura, Matemática y Ciencias

Los estudiantes obtuvieron peores resultados que en pruebas PISA 2022. Argentina quedó octava entre 13 países de América Latina.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Los estudiantes obtuvieron peores resultados que en pruebas PISA 2022. Argentina quedó octava entre 13 países de América Latina.

Los estudiantes obtuvieron peores resultados que en pruebas PISA 2022. Argentina quedó octava entre 13 países de América Latina.

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Alumnos argentinos

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Por primera vez, en 2022 los estudiantes argentinos de 15 años resolvieron la prueba PISA en formato digital.
Pruebas PISA.

El 70% de los alumnos argentinos no tienen nivel básico en matemática

Las pruebas PISA, organizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), evalúan conocimientos y habilidades de estudiantes de 15 años y buscan medir su capacidad para aplicar lo aprendido ante situaciones nuevas. En 2025 participaron más de 760.000 alumnos de 91 países y economías. En Argentina, la muestra comprendió 11.093 estudiantes de alrededor de 412 escuelas.

El análisis elaborado por Argentinos por la Educación, sobre datos de la OCDE, expone una caída en los puntajes de las tres áreas evaluadas y advierte especialmente sobre la cantidad de alumnos ubicados por debajo del denominado nivel 2, considerado el umbral mínimo de competencia.

Matemática, el resultado más preocupante

En Matemática, Argentina consiguió 367 puntos, 11 menos que en 2022 y 96 puntos por debajo del promedio de la OCDE. Con ese resultado quedó en el puesto 75 entre los 91 participantes y en el octavo lugar entre los 13 países latinoamericanos incluidos.

Más allá del puntaje promedio, el dato central aparece al analizar qué pueden resolver los estudiantes: el 76% de los argentinos quedó por debajo del nivel mínimo de desempeño. En el promedio de los países de la OCDE, esa proporción fue del 35%.

Esto significa que solamente el 24% de los estudiantes argentinos alcanzó los niveles 2, 3 o 4. Además, de acuerdo con la apertura de datos utilizada por el informe, prácticamente no aparecen alumnos argentinos en los niveles 5 y 6, correspondientes a los desempeños más altos.

La tendencia también resulta relevante: en 2006, el 64% estaba debajo del nivel mínimo en Matemática; pasó al 69% en 2018, al 73% en 2022 y alcanzó ahora el 76%.

Los niveles de desempeño en Matemática

El gráfico 4 indica que, en Argentina, el 76% de los estudiantes no alcanza los niveles mínimos de desempeño en Matemática en PISA 2025, frente al 35% promedio de los países de la OCDE. En la región, los países con mayor proporción de estudiantes por debajo del nivel 2 son Guatemala (92%), República Dominicana (91%) y Paraguay (91%).

En el extremo superior de la escala, el 8% de los estudiantes de los países de la OCDE alcanza el nivel 5 o superior, mientras que los países de la región analizados prácticamente no tienen estudiantes en estos niveles de desempeño. Únicamente Uruguay tiene un 1% de estudiantes que alcanzan estos niveles.

Gráfi co 4. Porcentaje de estudiantes según nivel de desempeño. Matemática. Países seleccionados de la región y promedio de los países de la OCDE. Año 2025. Ordenado de mayor a menor proporción de estudiantes por debajo del nivel 2.

Gráfi co 4. Porcentaje de estudiantes según nivel de desempeño. Matemática. Países seleccionados de la región y promedio de los países de la OCDE. Año 2025. Ordenado de mayor a menor proporción de estudiantes por debajo del nivel 2.

Seis de cada diez no llegan al mínimo en Lectura

En Lectura, los estudiantes argentinos obtuvieron 389 puntos, 12 menos que en la edición anterior y 72 puntos por debajo del promedio de la OCDE.

Argentina quedó en el puesto 62 a nivel general y nuevamente octava entre los países latinoamericanos evaluados.

Gráfi co 1. Puntaje en las pruebas PISA. Lectura. Países seleccionados de la región y promedio de los países de la OCDE. Años 2000, 2006, 2009, 2012, 2018, 2022 y 2025.

Gráfi co 1. Puntaje en las pruebas PISA. Lectura. Países seleccionados de la región y promedio de los países de la OCDE. Años 2000, 2006, 2009, 2012, 2018, 2022 y 2025.

El 59% de los estudiantes no alcanzó el nivel mínimo de competencia en Lectura. Ese porcentaje había sido del 55% en 2022, por lo que aumentó cuatro puntos porcentuales en tres años.

La comparación histórica también muestra un deterioro: Argentina había alcanzado 418 puntos en el año 2000, frente a los 389 actuales. En aquel momento, el 44% de los alumnos estaba debajo del nivel 2; en 2025 la proporción llegó al 59%.

Tabla 1. Puntaje en las pruebas PISA y posición relativa. Lectura. Países seleccionados de la región. Años 2000, 2006, 2009, 2012, 2018, 2022 y 2025.

Tabla 1. Puntaje en las pruebas PISA y posición relativa. Lectura. Países seleccionados de la región. Años 2000, 2006, 2009, 2012, 2018, 2022 y 2025.

Los niveles de desempeños en Lectura

Para las pruebas de Lectura existen 8 niveles de desempeño: 1c, 1b, 1a, 2, 3, 4, 5 y 6, ordenados de menor a mayor puntaje. Según Schleicher (2026), el nivel 2 se considera el nivel mínimo de competencia que todos los estudiantes deben adquirir al finalizar la educación secundaria.

En el gráfico 2 se observa el porcentaje de estudiantes de Argentina, de los países de la región participantes en PISA 2025 y del promedio de países de la OCDE agrupados en 4 niveles de desempeño, acorde a la apertura de datos disponible al momento de elaboración de este informe: Debajo del Nivel 1a, Nivel 1a, Niveles 2, 3 y 4, y Nivel 5 o más.

Los datos de Argentina muestran que el 59% de los estudiantes no alcanzan los niveles considerados mínimos (inferior al nivel 2). Este porcentaje es mayor que el de Perú (58%), Colombia (54%), Brasil (51%), México (51%), Costa Rica (47%), Uruguay (43%) y Chile (38%).

Gráfico 2. Porcentaje de estudiantes según nivel de desempeño. Lectura. Países seleccionados de la región y promedio de los países de la OCDE. Año 2025. Ordenado de mayor a menor proporción de estudiantes por debajo del nivel 2.

Gráfico 2. Porcentaje de estudiantes según nivel de desempeño. Lectura. Países seleccionados de la región y promedio de los países de la OCDE. Año 2025. Ordenado de mayor a menor proporción de estudiantes por debajo del nivel 2.

Ciencias también retrocedió

Ciencias fue el área principal de evaluación de PISA 2025. Argentina obtuvo 393 puntos, 13 menos que en 2022 y 89 puntos por debajo del promedio de la OCDE.

El resultado ubicó al país en el puesto 71 entre los 91 participantes y octavo dentro de América Latina.

También en esta materia, el 59% de los estudiantes argentinos quedó por debajo del nivel mínimo, frente al 26% registrado en promedio entre los países de la OCDE. Solo el 1% alcanzó los niveles de desempeño más altos.

La caída reciente resulta especialmente marcada: el porcentaje de alumnos por debajo del nivel mínimo en Ciencias pasó del 54% en 2022 al 59% en 2025.

Los niveles de desempeño en Ciencias

El gráfico 6 muestra que, en Argentina, el 59% de los estudiantes no alcanza los niveles mínimos de desempeño en Ciencias, frente al 26% del promedio de los países de la OCDE. En la región, los países con mayor proporción de estudiantes por debajo del nivel mínimo son Guatemala (79%), Paraguay (76%) y República Dominicana (74%).

Entre los 13 países de la región analizados, Argentina ocupa el sexto lugar con mayor proporción de estudiantes que no alcanzan los niveles mínimos de desempeño. En el extremo superior de la escala, solo el 1% de los estudiantes argentinos alcanza el nivel 5 o más, correspondiente a los niveles de mayor desempeño. Esta proporción se encuentra por debajo del promedio de los países de la OCDE, que alcanza el 7%, y es similar a la registrada en Chile, Colombia y Brasil (1%), aunque inferior a la de Uruguay (2%).

Evolución del desempeño académico en Lectura, Matemática y Ciencias en Argentina

El gráfico 7 presenta la evolución del porcentaje de estudiantes que no alcanza los niveles mínimos requeridos en cada una de las áreas evaluadas por PISA.

En Lectura, el porcentaje de estudiantes por debajo del nivel 2 pasó de 44% en 2000 a 59% en 2025, con oscilaciones a lo largo del período: aumentó a 58% en 2006, disminuyó a 52% en 2009, ascendió levemente a 54% en 2012, volvió a caer a 52% en 2018, aumentó nuevamente a 55% en 2022. En 2025 este porcentaje fue de 59%, lo que representa un aumento de 4 puntos porcentuales respecto a 2022.

En Matemática, el porcentaje de estudiantes con un nivel de desempeño por debajo del nivel 2 muestra una tendencia creciente: arrancó en 64% en 2006 y 2009, luego aumentó a 66% en 2012, a 69% en 2018 y a 73% en 2022. En 2025 este valor llegó a 76%, lo que profundiza la caída sostenida en los niveles de Matemática desde 2009.

En Ciencias, el porcentaje de estudiantes que no alcanza el nivel mínimo se mantuvo relativamente estable a lo largo del período, oscilando entre 56% y 51% hasta 2022, donde pasó de 56% en 2006 a 52% en 2009, alcanzó su valor mínimo en 2012 con 51%, y aumentó levemente a 53% en 2018 y a 54% en 2022. Finalmente, en 2025 este porcentaje fue de 59%, apartándose de la relativa estabilidad que caracteriza a esta serie desde 2009.

Argentina quedó octava en América Latina

El comportamiento fue similar en las tres áreas. Argentina ocupó el octavo puesto entre los 13 países latinoamericanos participantes en Lectura, Matemática y Ciencias. En puntaje promedio quedó por debajo de Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Brasil, Perú y Colombia en las tres disciplinas.

Los datos muestran además una distancia considerable frente al promedio de los países desarrollados. Mientras en Argentina no alcanzan el mínimo el 59% en Lectura, el 76% en Matemática y el 59% en Ciencias, en la OCDE las proporciones son aproximadamente 31%, 35% y 26%, respectivamente.

Más de dos décadas de resultados

La perspectiva histórica permite observar que el retroceso educativo no aparece exclusivamente entre 2022 y 2025.

  • En Lectura, Argentina pasó de 418 puntos en 2000 a 389 en 2025.
  • En Matemática, la comparación utilizada por el informe muestra una caída desde 381 puntos en 2006 hasta los actuales 367.
  • En Ciencias, en cambio, el resultado prácticamente no cambió en veinte años: fueron 391 puntos en 2006 y 393 en 2025.

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