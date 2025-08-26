Comenzaron las pruebas PISA 2025 en Jujuy: 35 estudiantes de la Escuela de Comercio viven la experiencia

En esta edición se evaluarán las competencias de estudiantes de 15 años en las áreas de Matemática, Lectura, Ciencias y “Aprendizaje en el mundo digital”. Los resultados serán publicados en 2026.

El Ministerio de Educación de Jujuy confirmó que entre el 26 y el 28 de agosto se realiza en la provincia la aplicación de las pruebas PISA 2025 , el estudio comparativo más importante a nivel mundial sobre educación , organizado por la OCDE y con la participación de más de 90 países.

En esta edición, los estudiantes de 15 años responderán evaluaciones en Matemática, Lectura, Ciencias y Aprendizaje en el mundo digital , un nuevo componente que busca medir cómo los adolescentes aplican sus conocimientos en entornos tecnológicos. Los resultados de esta edición se darán a conocer en 2026.

En Jujuy fueron seleccionados aproximadamente 200 estudiantes, distribuidos en una muestra de 35 alumnos por institución. La elección se realizó de manera aleatoria a través del sistema del programa. Los exámenes se rinden en formato digital, con una duración de dos horas.

Escuela Secundaria Rural N° 2 Vizcarra,

Escuela Provincial Agrotécnica N° 8,

Colegio Secundario N° 14,

Colegio Secundario N° 3 “San José”,

Escuela de Minas “Dr. Horacio Carrillo”,

Colegio Privado Modelo Palpalá

Escuela de Comercio N° 1 “Prof. José Antonio Casas”.

Norma Benacchio Norma Benacchio - Directora de la Escuela de Comercio 1

Alumnos de la Escuela de Comercio N° 1

Sobre el significado de estas evaluaciones, Norma Benacchio, directora de la Escuela de Comercio N° 1, explicó: “Es una oportunidad para ver en qué estado están los chicos, cómo se van desarrollando en el nivel académico. Este año tiene como novedad que será completamente online”.

Benacchio agregó que la institución se preparó con capacitaciones previas en Buenos Aires y charlas de sensibilización para docentes y familias: “Se informó a los padres y ellos tuvieron la posibilidad de aceptar o no la participación de sus hijos. Para nosotros es importante porque se evalúan capacidades y habilidades, sobre todo comprensión y resolución de problemas”.

La aplicación de PISA permite conocer qué tan preparados están los estudiantes al finalizar la educación obligatoria, identificar áreas de mejora y comparar los resultados de Argentina con los de otros países. De este modo, los datos obtenidos ofrecen una mirada amplia sobre el sistema educativo y las oportunidades de aprendizaje de los adolescentes jujeños.