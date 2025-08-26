martes 26 de agosto de 2025

26 de agosto de 2025 - 14:11
San Salvador.

Un caballo suelto en pleno centro generó tensión y fue rescatado por la Policía

El operativo para rescatar al caballo se desplegó tras una alerta al 911. Varias unidades intervinieron para proteger al animal y evitar accidentes.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Diseño sin título
Un caballo suelto en las calles de la ciudad

El animal fue visto pasadas las 8 de la mañana por diferentes calles de la ciudad, incluyendo la intersección de Necochea y Alvear, como también avenida 19 de abril. De inmediato, una alerta al 911 activó un operativo que incluyó a la Unidad Policial Ciclística de Acción Rápida (UPCAR), personal motorizado y efectivos de distintas áreas.

Caballo rescatado
Rescate para proteger al caballo y evitar incidentes en el transito

La prioridad fue controlar al equino y resguardarlo sin que corriera riesgo ni pusiera en peligro a los transeúntes. La tarea no fue sencilla, ya que el tránsito en la zona era intenso y el movimiento del caballo generó momentos de tensión entre los automovilistas.

Finalmente, gracias a la coordinación de los equipos, se logró guiar al animal hasta la rotonda Urquiza, donde permaneció bajo resguardo mientras llegaba personal de Caballería. Allí se lo mantuvo en calma hasta concretar el traslado definitivo.

El operativo concluyó en la ex Estación de Trenes, espacio donde los especialistas pudieron asegurar un manejo más adecuado del equino. Según informaron fuentes policiales, el caballo se encuentra en buen estado.

Las autoridades destacaron la rápida acción de las unidades policiales, que permitió evitar accidentes de tránsito en una zona céntrica y de alto flujo vehicular.

Caballo rescatado
Pasos de la investigación

El hecho generó comentarios entre vecinos, transeúntes y usuarios de redes sociales, que no ocultaron su sorpresa al encontrarse con un caballo en pleno centro capitalino. La investigación ahora apunta a determinar quién era el propietario del animal y cómo llegó hasta la zona urbana.

