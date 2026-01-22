jueves 22 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de enero de 2026 - 13:32
Atención.

Gastroenteritis en Brasil: el mapa de las playas peligrosas en Florianópolis, Bombas, Bombinhas y Camboriú

Tras un brote de gastroenteritis en Brasil, autoridades recomiendan consultar el mapa de balneabilidad antes de elegir dónde bañarse.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Gastroenteritis en Brasil (imagen ilustrativa).

Gastroenteritis en Brasil (imagen ilustrativa).

Lee además
Estos son los nominados a los Premios Óscar 2026.
Evento.

Uno por uno: todos los nominados a los Premios Oscar 2026
el embajador argentino exigio tapar un mapa de malvinas en el parlamento frances video
Reclamo.

El embajador argentino exigió tapar un mapa de Malvinas en el Parlamento francés

La presencia de contaminación bacteriana y viral en sectores costeros encendió alertas entre turistas, en especial argentinos, que viajan de forma masiva a esa región durante el verano. Frente a ese escenario, las autoridades reforzaron la difusión de información actualizada sobre la calidad del agua.

La consulta previa del mapa aparece como el primer paso antes de trasladarse a la playa, incluso por encima de otras recomendaciones habituales vinculadas a la alimentación o al consumo de agua.

Consultá el mapa en el siguiente ENLACE.

Qué informa el mapa de balneabilidad

El mapa de balneabilidad indica, playa por playa, si el agua es apta o no para el baño. La clasificación surge de análisis microbiológicos periódicos que miden la presencia de bacterias y otros agentes contaminantes.

Cada balneario se identifica con colores o símbolos que permiten una lectura rápida. Las playas aptas figuran señalizadas de forma positiva, mientras que aquellas con riesgo sanitario aparecen marcadas como no recomendadas.

Este sistema permite a residentes y turistas tomar decisiones informadas antes de ingresar al mar, reducir la exposición a aguas contaminadas y prevenir cuadros gastrointestinales.

Un dato clave: la balneabilidad cambia

Uno de los puntos centrales es que la balneabilidad no es permanente. Una playa que hoy aparece como apta puede dejar de serlo en pocos días, y otra puede recuperar condiciones seguras tras mejoras ambientales.

Las lluvias intensas, las fallas en los sistemas de saneamiento y las descargas cloacales influyen de manera directa en la calidad del agua. Por ese motivo, el mapa se actualiza de forma periódica, en general una vez por semana.

Las autoridades recomiendan consultar el mapa el mismo día de la visita o pocas horas antes de salir hacia la playa elegida.

Gastroenteritis en Brasil
Gastroenteritis en Brasil (imagen ilustrativa).

Gastroenteritis en Brasil (imagen ilustrativa).

Santa Catarina y el acceso a la información

En el estado de Santa Catarina, donde se concentran destinos como Florianópolis, existe un mapa interactivo oficial que permite verificar el estado sanitario de cada balneario. La herramienta detalla sectores aptos y no aptos, con referencias claras y actualizadas.

El acceso es público y gratuito, lo que facilita su uso tanto para turistas como para prestadores de servicios turísticos. La recomendación oficial es evitar el ingreso al mar en playas señalizadas como no aptas.

Ignorar esa información incrementa el riesgo de contraer gastroenterocolitis, incluso sin consumir alimentos o bebidas contaminadas.

Por qué el mapa reduce el riesgo

El brote reciente confirmó que el contacto con aguas no aptas representa una vía directa de contagio. Tragar agua de mar de forma accidental o permanecer varias horas en zonas contaminadas puede desencadenar síntomas gastrointestinales.

Niños y personas mayores presentan mayor vulnerabilidad, ya que el impacto de la deshidratación puede ser más severo. En ese contexto, elegir playas aptas se vuelve una medida preventiva central.

El mapa funciona como una barrera sanitaria previa, que permite evitar zonas con riesgo antes de la exposición.

Otras medidas que acompañan la consulta del mapa

Además de verificar la balneabilidad, las recomendaciones incluyen utilizar agua mineral para beber y para el cepillado de dientes, evitar hielo de procedencia dudosa y consumir alimentos bien cocidos.

En playas no aptas, se aconseja no ingresar al mar ni permitir que los niños jueguen en la orilla. El simple contacto con el agua puede resultar suficiente para provocar síntomas.

Ante la aparición de diarrea, dolor abdominal o vómitos, la hidratación con líquidos seguros constituye la primera medida, junto con la observación de la evolución del cuadro.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Uno por uno: todos los nominados a los Premios Oscar 2026

El embajador argentino exigió tapar un mapa de Malvinas en el Parlamento francés

Un tren chocó contra una grúa en España: es el tercer accidente en cuatro días

Donald Trump lanzó el Consejo de Paz en Davos con respaldo parcial de la ONU

Donald Trump anunció un acuerdo con la OTAN por Groenlandia

Lo que se lee ahora
el embajador argentino exigio tapar un mapa de malvinas en el parlamento frances video
Reclamo.

El embajador argentino exigió tapar un mapa de Malvinas en el Parlamento francés

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Cierran el Paso de Jama hasta el lunes 26 de enero video
Atención.

Cierran el Paso de Jama hasta el lunes 26 de enero

El destino de Salta que te va a enamorar. video
Turismo.

Salta y su encantador pueblo entre cerros: una parada imperdible del Tren a las Nubes

Lluvia en Jujuy
SMN.

Renuevan el alerta por fuertes tormentas en Jujuy: hasta cuándo, qué zonas afecta y a qué hora

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel