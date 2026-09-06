RN 34: recomiendan circular con máxima precaución por la presencia de peregrinos

Peregrinos s Salta por R 34 ( foto de archivo)

Conductores que circulen por la Ruta Nacional 34, a la altura de Yuto y en sentido norte-sur, deberán extremar las precauciones debido a la presencia de peregrinos que se desplazan a pie por la banquina rumbo a Salta capital.

RN 34: máxima precaución a la altura de Yuto Se recomienda a los conductores que transiten por la Ruta Nacional 34 (RN 34), en inmediaciones de Yuto y con dirección hacia la ciudad de Salta, circular con máxima precaución debido al desplazamiento de peregrinos por la banquina.

La situación se debe a que peregrinos del Señor y la Virgen del Milagro se dirigen hacia Salta capital, por lo que se solicita especial atención a quienes circulen por este tramo de la ruta en sentido norte-sur.

Recomendaciones para los conductores Ante la presencia de los peregrinos, se pide a los conductores respetar estrictamente las normas de tránsito, especialmente los límites de velocidad y las indicaciones del personal de Seguridad Vial.

También se recomienda: Circular a velocidad reducida.

Mantener una distancia apropiada de frenado.

Prestar especial atención a la presencia de personas sobre la banquina.

Respetar las indicaciones del personal de Seguridad Vial.

Evitar maniobras bruscas o adelantamientos riesgosos. Desde Seguridad Vial remarcaron la importancia de extremar los cuidados para prevenir accidentes y garantizar el desplazamiento seguro tanto de los peregrinos como de quienes circulan por la RN 34.

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