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6 de septiembre de 2026 - 10:07
Jujuy.

RN 34: recomiendan circular con máxima precaución por la presencia de peregrinos

Se recomienda máxima precaución en la RN 34, a la altura de Yuto, por la presencia de peregrinos que avanzan hacia Salta por la banquina.

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Por  Verónica Pereyra
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Peregrinos s Salta por R 34 ( foto de archivo) 

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Recomendaciones para los conductores

Ante la presencia de los peregrinos, se pide a los conductores respetar estrictamente las normas de tránsito, especialmente los límites de velocidad y las indicaciones del personal de Seguridad Vial.

También se recomienda:

  • Circular a velocidad reducida.
  • Mantener una distancia apropiada de frenado.
  • Prestar especial atención a la presencia de personas sobre la banquina.
  • Respetar las indicaciones del personal de Seguridad Vial.
  • Evitar maniobras bruscas o adelantamientos riesgosos.

Desde Seguridad Vial remarcaron la importancia de extremar los cuidados para prevenir accidentes y garantizar el desplazamiento seguro tanto de los peregrinos como de quienes circulan por la RN 34.

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