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6 de septiembre de 2026 - 11:14
Jujuy.

FNE 2026: Iara Crespo es la nueva representante de Ledesma

Iara Crespo fue elegida y será la encargada de representar al departamento en la elección provincial del 21 de septiembre.

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FNE 2026: Iara Crespo es la nueva representante de Ledesma

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Iara Crespo, estudiante de la Escuela Técnica Ing. Herminio Arrieta, fue elegida durante el evento realizado en Libertador General San Martín y representará al departamento en la próxima instancia provincial de la FNE 2026.

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Iara Crespo representará a Ledesma

El Departamento de Ledesma ya tiene nueva representante. Iara Crespo, estudiante de la Escuela Técnica Ingeniero Herminio Arrieta, fue elegida durante la tradicional jornada estudiantil realizada en Libertador General San Martín.

La elección reunió a estudiantes de distintas instituciones educativas de la zona, además de familias y vecinos que acompañaron la celebración. Con su elección, Crespo asumirá la representación de Ledesma en la próxima instancia de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Así quedó conformada la representación de Ledesma

Además de Iara Crespo, fueron seleccionadas las jóvenes que completarán la representación departamental:

  • Primera princesa: Jimena Talero, de la Escuela Normal General San Martín.
  • Segunda princesa: Giuliana Marini, de FASTA de Libertador General San Martín.
  • Primera dama de honor: Martina Belmonte, de la Escuela de Minas de Yuto.
  • Segunda dama de honor: Valentina Campos, de la Escuela de Artes “Lola Mora”.
  • Miss Elegancia: Fiorela Mendoza, del Bachillerato Provincial N° 1 de Fraile Pintado.
  • Miss Simpatía: Luisana Palacios, del Secundario N° 70 de Calilegua.

La elección marcó además el cierre del período de Catalina Dadah, quien dejó la representación departamental luego de cumplir su ciclo.

Cuándo será la elección provincial

Ahora, Iara Crespo tendrá un nuevo desafío: representar a Ledesma en la elección provincial, prevista para el 21 de septiembre en Ciudad Cultural.

De esta manera, la joven inicia su agenda como representante departamental y se prepara para una de las instancias más esperadas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes en Jujuy.

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