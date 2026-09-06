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6 de septiembre de 2026 - 10:08
Jujuy.

Renovaron la alerta por fuertes vientos en Jujuy: qué zonas serán afectadas y hasta cuándo

El Servicio Meteorológico Nacional renovó la alerta amarilla para distintos sectores de Jujuy por fuertes ráfagas de viento. Conocé el pronóstico y qué zonas serán afectadas.

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Por  Agustín Weibel
Alerta amarilla por vientos - Imagen creada con IA&nbsp;

Alerta amarilla por vientos - Imagen creada con IA 

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Alerta amarilla por fuertes vientos: zonas afectadas y pronóstico del SMN

Según informó el SMN, este domingo se mantiene vigente la alerta amarilla por vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, mientras que las ráfagas pueden alcanzar los 120 km/h.

Las zonas alcanzadas por la advertencia son:

  • Cordillera de Cochinoca.
  • Cordillera de Rinconada.
  • Cordillera de Santa Catalina.
  • Cordillera de Susques.
  • Puna de Susques.
  • Puna de Humahuaca
  • Puna de Tilcara
  • Puna Yavi

Desde el SMN aclararon que en la Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara y Zona montañosa de Tumbayas la alerta amarilla es por viento zonda.

Recomendaciones del SMN por alerta amarilla

  • Evitá salir.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
  • Tené precaución al conducir.

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