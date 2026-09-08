Pruebas PISA: 3 de cada 4 alumnos no alcanzan el mínimo en Matemáticas

Solo uno de cada cuatro estudiantes alcanzó al menos el desempeño básico y prácticamente no hubo alumnos en los niveles superiores en Matemáticas.

Los resultados de las pruebas PISA 2025 dejaron un dato crítico para Argentina: el 76% de los estudiantes de 15 años no alcanzó el nivel mínimo de desempeño en Matemática . El país obtuvo 367 puntos, retrocedió respecto de 2022 y volvió a mostrar dificultades para garantizar aprendizajes básicos.

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La cifra implica que apenas el 24% de los alumnos pudo ubicarse desde el nivel 2 en adelante , considerado el punto de referencia para identificar las competencias matemáticas necesarias para desenvolverse frente a situaciones cotidianas.

Dicho de otra manera, solo uno de cada cuatro estudiantes argentinos logró superar ese umbral . Los otros tres presentaron dificultades para utilizar conocimientos matemáticos básicos, interpretar consignas y aplicar procedimientos ante problemas que requieren más que una respuesta inmediata.

El 76% registrado en 2025 no representa un resultado aislado. La comparación histórica muestra un deterioro sostenido en la proporción de estudiantes que queda debajo del nivel mínimo.

En 2006, el 64% de los alumnos argentinos no alcanzaba el nivel 2. El porcentaje subió al 69% en 2018, avanzó hasta el 73% en 2022 y llegó al 76% en 2025.

Esto significa que, en menos de dos décadas, la cantidad de estudiantes con desempeños insuficientes creció 12 puntos porcentuales. La tendencia tampoco muestra una recuperación entre las últimas dos evaluaciones: por el contrario, el indicador empeoró otros tres puntos desde 2022.

El retroceso también aparece en el puntaje promedio. Argentina consiguió 367 puntos, frente a los 378 obtenidos tres años antes. La caída fue de 11 puntos entre ambas ediciones. Si se toma como referencia 2006, cuando había alcanzado 381 puntos, la disminución acumulada es de 14 puntos.

Gráfi co 4. Porcentaje de estudiantes según nivel de desempeño. Matemática. Países seleccionados de la región y promedio de los países de la OCDE. Año 2025. Ordenado de mayor a menor proporción de estudiantes por debajo del nivel 2.

Una brecha de 41 puntos porcentuales con la OCDE

La dimensión del problema se observa con mayor claridad al comparar el desempeño argentino con el promedio de los países de la OCDE.

Mientras en Argentina el 76% de los estudiantes quedó debajo del nivel mínimo, en la OCDE esa proporción fue del 35%. La diferencia alcanza los 41 puntos porcentuales.

En términos de puntaje, el promedio argentino quedó 96 puntos por debajo de la OCDE: 367 frente a 463. No se trata solamente de una distancia entre promedios, sino también de una distribución muy desigual de los aprendizajes.

Argentina concentra a la mayoría de sus estudiantes en los niveles inferiores y prácticamente no registra alumnos en los niveles 5 y 6, correspondientes a los desempeños más avanzados. Así, el desafío educativo aparece en los dos extremos: garantizar conocimientos básicos para una amplia mayoría y generar condiciones para que más jóvenes alcancen niveles de excelencia.

Argentina, en la parte baja de la evaluación

Con sus 367 puntos, el país quedó en el puesto 75 entre los 91 participantes de PISA 2025. Dentro de América Latina ocupó el octavo lugar entre 13 países.

Argentina fue superada en Matemática por Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Brasil, Perú y Colombia. El resultado la ubica en la mitad inferior de la región y lejos de los sistemas educativos con mejores desempeños internacionales.

La posición es una consecuencia del bajo puntaje promedio, pero el indicador más preocupante sigue siendo la cantidad de estudiantes que no alcanza las competencias elementales. El problema ya no se limita a un grupo reducido: afecta a tres cuartas partes de los jóvenes evaluados.

Qué muestra el nivel mínimo de Matemática

El nivel 2 funciona como un umbral para analizar si los estudiantes pueden reconocer cómo representar matemáticamente una situación sencilla y seleccionar estrategias básicas para resolverla.

Por eso, quedar debajo de ese nivel no significa únicamente tener dificultades con operaciones o fórmulas. El dato refleja obstáculos para interpretar información, relacionar variables y aplicar conocimientos matemáticos frente a problemas concretos.

Los resultados de PISA 2025 muestran así una doble señal de alarma: cada vez más estudiantes quedan debajo de los aprendizajes básicos y casi ninguno alcanza los desempeños superiores. La evolución desde 2006 indica, además, que la dificultad se profundizó de manera sostenida y que Argentina todavía no consiguió revertirla.