Pruebas PISA 2025: por qué no hay datos de Jujuy

Jujuy participó de las pruebas PISA 2025 con alrededor de 210 estudiantes de 15 años, pero no existe un puntaje que permita decir cómo le fue específicamente a la provincia. Esto ocurre porque la evaluación fue diseñada para obtener resultados representativos de Argentina en su conjunto y no para establecer resultados o rankings entre las provincias.

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La aclaración cobra relevancia después de conocerse los resultados nacionales: Argentina retrocedió respecto de 2022 en Lectura, Matemática y Ciencias, y el dato más crítico fue que el 76% de los estudiantes quedó por debajo del nivel mínimo esperado en Matemática . En Lectura y Ciencias, esa proporción fue del 59%.

Pero esos porcentajes corresponden a Argentina . No se puede afirmar, por ejemplo, que el 76% de los alumnos de Jujuy no alcanza el nivel mínimo de Matemática.

La prueba se realizó en la provincia durante los días 26, 27 y 28 de agosto de 2025 . Participaron unos 210 estudiantes de 15 años pertenecientes a siete escuelas de diferentes regiones de Jujuy , seleccionados aleatoriamente por el sistema del programa.

Los alumnos respondieron en formato digital consignas de Matemática, Lectura, Ciencias y Aprendizaje en el Mundo Digital, con especial énfasis en Ciencias durante esta edición.

Entonces aparece una pregunta inevitable:

si 210 jóvenes jujeños hicieron la evaluación, ¿por qué no se conoce cuánto obtuvo Jujuy? si 210 jóvenes jujeños hicieron la evaluación, ¿por qué no se conoce cuánto obtuvo Jujuy?

La respuesta está en cómo se construye PISA.

Los estudiantes de Jujuy forman parte de la muestra argentina

PISA no evalúa a todos los estudiantes del país. Es una evaluación muestral: selecciona determinadas escuelas y, dentro de ellas, determinados estudiantes. La Secretaría de Educación de la Nación explica que esas escuelas y alumnos son seleccionados para que representen a la población de estudiantes de 15 años de Argentina a nivel nacional. Los resultados, por lo tanto, tienen representatividad nacional.

El informe de Argentinos por la Educación sobre PISA 2025 señala que en Argentina participaron 11.093 estudiantes de alrededor de 412 escuelas. Esa muestra fue diseñada para representar al país.

Los 210 alumnos de Jujuy forman parte de ese conjunto. Los 210 alumnos de Jujuy forman parte de ese conjunto.

Dicho de manera simple: las respuestas de los estudiantes jujeños ayudan a construir el resultado de Argentina, pero no fueron seleccionados para representar estadísticamente a todos los estudiantes de Jujuy.

¿Por qué no se puede sacar simplemente el promedio de los 210?

Porque sería un dato estadísticamente incorrecto para describir a toda la provincia. Porque sería un dato estadísticamente incorrecto para describir a toda la provincia.

Que hayan participado estudiantes de siete escuelas no significa que esas instituciones constituyan una muestra representativa de todo el sistema educativo jujeño, con sus diferentes localidades, modalidades, sectores de gestión y realidades sociales.

Por eso, con PISA 2025 no se puede elaborar un ranking de provincias, ni afirmar si Jujuy estuvo por encima o por debajo de Salta, Córdoba, Buenos Aires o cualquier otra jurisdicción.

Tampoco significa que se estén esperando resultados provinciales que serán publicados más adelante. El operativo argentino fue diseñado desde el inicio para producir una estimación nacional.

Entonces, ¿qué dicen los resultados PISA sobre Jujuy?

Dicen que Jujuy fue parte de la evaluación que construyó la fotografía educativa argentina, pero no permiten aislar su desempeño.

Argentina obtuvo 389 puntos en Lectura, 367 en Matemática y 393 en Ciencias. Quedó en el octavo lugar entre los 13 países latinoamericanos participantes en las tres áreas.

Los estudiantes jujeños participaron de esa medición, pero no es correcto trasladar automáticamente esos resultados nacionales a la provincia. Es decir, tampoco corresponde escribir que “el 76% de los alumnos jujeños no alcanza los conocimientos mínimos de Matemática”. PISA no aporta evidencia suficiente para sostener esa afirmación.

Los alumnos jujeños aportaron al resultado nacional de las pruebas PISA, pero la evaluación no permite comparar a Jujuy con las demás jurisdicciones.

Aprender sí permite mirar específicamente a Jujuy

Para conocer cómo se desempeñan los estudiantes de la provincia hay que recurrir a evaluaciones diseñadas para ofrecer resultados jurisdiccionales, como las pruebas Aprender.

La diferencia es importante: mientras PISA trabaja con una muestra representativa de Argentina, Aprender puede realizar operativos censales, con una cobertura mucho mayor dentro de cada jurisdicción.

En Aprender Primaria 2025, por ejemplo, los datos analizados por Argentinos por la Educación a partir de la información oficial de la Secretaría de Educación de la Nación muestran que Jujuy encabezó el NOA en las dos áreas evaluadas.

El 78,2% de los estudiantes jujeños de sexto grado alcanzó los niveles satisfactorio o avanzado en Lengua, mientras que en Matemática la proporción fue del 54,5%.

El Ministerio de Educación de Jujuy ya comenzó a trabajar con esos resultados junto a supervisores, directivos y docentes para analizar las dificultades detectadas y orientar estrategias pedagógicas.

También existe una fotografía específica del nivel secundario. En Aprender Secundaria 2024, una evaluación censal realizada en Jujuy, participaron 7.941 estudiantes de quinto año de 222 escuelas. Allí, el 54% alcanzó desempeños satisfactorios o avanzados en Lengua. En Matemática, solamente el 13% llegó al nivel satisfactorio y el 54,8% quedó por debajo del nivel básico.

Estos últimos datos no son directamente comparables con PISA, porque son evaluaciones distintas, aplicadas a poblaciones y con metodologías diferentes. Pero sí permiten hacer algo que PISA 2025 no permite: observar específicamente el desempeño de los estudiantes de Jujuy.