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29 de septiembre de 2026 - 14:13
Frontera.

Cerraron el Paso de Jama por condiciones climáticas

El Paso de Jama cerró preventivamente desde las 14 de este martes por un evento climático sobre la Ruta CH-27, en territorio chileno.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Nieve en Paso de Jama

    El Paso de Jama quedó inhabilitado este martes 29 de septiembre debido a las condiciones climáticas registradas sobre la Ruta CH-27, en territorio chileno. La medida comenzó a regir a las 14:00 y fue adoptada de manera preventiva, por lo que quienes tenían previsto cruzar la frontera entre Argentina y Chile deberán aguardar una nueva actualización oficial.

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    La información fue comunicada por las autoridades de Seguridad Vial de Jujuy, luego de que personal de Migraciones notificara a las 13:45 que el complejo fronterizo cerraría sus puertas quince minutos después, ante el evento meteorológico que afecta el corredor internacional.

    Paso de Jama: cierre preventivo desde las 14

    De acuerdo con el reporte difundido este martes, el estado de transitabilidad del Paso Fronterizo de Jama figura como “no habilitado”. La decisión responde a una medida preventiva vinculada específicamente con las condiciones sobre la Ruta CH-27, uno de los tramos fundamentales para continuar el recorrido una vez atravesada la frontera hacia Chile.

    Por el momento, no se informó un horario para la reapertura del Paso de Jama, por lo que transportistas, turistas y conductores particulares deberán permanecer atentos a los próximos partes oficiales antes de emprender el viaje hacia la frontera.

    La recomendación es no dirigirse hacia el complejo fronterizo hasta que se confirme oficialmente su habilitación, especialmente teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas en la zona cordillerana pueden modificarse rápidamente.

    TodoJujuy actualizará la información cuando las autoridades comuniquen novedades respecto de la transitabilidad y una eventual reapertura del corredor internacional.

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