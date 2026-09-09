Jujuy Básquet se prepara para la Liga Argentina con plantel renovado y la mira en los playoffs

Jujuy Básquet ya trabaja de cara a una nueva temporada de la Liga Argentina , con un plantel renovado casi en su totalidad, cuatro jugadores jujeños entrenando con el equipo y el objetivo de superar lo realizado en la última campaña.

Oscar “Chispa” Vaquera, jefe de equipo de Jujuy Básquet, confirmó que la pretemporada comenzó el 17 de agosto y que el inicio de la competencia está previsto, en principio, para el 15 de octubre, a la espera de la confirmación definitiva del fixture.

El equipo tendrá una renovación cercana al 95% respecto de la temporada pasada, aunque mantendrá espacios para jóvenes jugadores de la provincia.

Vaquera explicó que los últimos en incorporarse fueron los extranjeros López Alebrán, de Paraguay, y Gerson Caicedo Valdés, de Colombia , quienes se sumaron durante las últimas semanas de preparación.

La intención del cuerpo técnico encabezado por Guillermo Tasso es sostener una identidad similar a la del torneo anterior: intensidad, ritmo dinámico, muchas posesiones y una fuerte preparación física.

“La idea es tener un equipo dinámico parecido al del año pasado”, resumió Vaquera, quien destacó que el trabajo físico será fundamental para alcanzar ese objetivo.

Cuatro jujeños entrenan con el plantel

Uno de los puntos destacados de la preparación es la presencia de jugadores locales. Actualmente, cuatro jóvenes de Jujuy entrenan con el plantel profesional, mientras que dos de ellos podrían comenzar a tener mayor participación.

Vaquera aclaró que las oportunidades dependerán del rendimiento, del momento del campeonato y de las necesidades que tenga el cuerpo técnico durante cada partido.

La espina que dejó la temporada pasada

La eliminación frente a Villa San Martín todavía permanece presente dentro de la estructura de Jujuy Básquet. Vaquera recordó que fue una serie muy pareja y que el equipo sentía que tenía posibilidades de avanzar aún más.

“Sentíamos que podíamos más, que esa serie era para nosotros”, expresó. También reconoció que quedó “esa espina”, aunque remarcó que no buscan trasladar esa sensación a un plantel que es prácticamente nuevo.

El apoyo del público, una de las fortalezas

Otro aspecto que destacó Vaquera fue la convocatoria que logró Jujuy Básquet en el Estadio Federación. Según señaló, el equipo se encuentra entre los conjuntos con mayor respaldo de público dentro de la Liga Argentina.

“El público es algo impresionante, lo que está pasando con el básquet en la Federación es tremendo”, sostuvo. Sin embargo, remarcó que los jugadores deberán aprender a abstraerse de la presión y concentrarse en el plan de juego.

El objetivo: volver a los playoffs y dar un paso más

Para esta temporada, la meta deportiva inicial será clasificar nuevamente a los playoffs, intentar conseguir la mejor ubicación posible para contar con ventaja de localía y superar la instancia alcanzada en el campeonato anterior.

A nivel institucional, Vaquera planteó además un objetivo a largo plazo: consolidar la franquicia, profesionalizar su estructura y dejar bases firmes para futuros proyectos.

“Las expectativas son siempre dar un paso adelante en la mejora de la franquicia”, señaló.