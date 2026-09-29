Daniel Villalba: de Gimnasia de Jujuy al Newcom competitivo

El deporte atraviesa prácticamente toda la vida de Daniel Villalba . A sus 55 años, continúa vinculado a la actividad física y a la competencia después de haber pasado por disciplinas como fútbol, básquet y vóley. Actualmente, encontró en el Newcom una nueva manera de mantenerse dentro de una cancha, viajar, competir y transmitir sus conocimientos a otros jugadores.

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Durante una entrevista, Villalba recordó que su vínculo con el deporte comenzó cuando todavía estaba en la escuela. El vóley ocupó desde temprano un lugar central en su historia y, con el paso de los años, se convirtió en una de las disciplinas que marcaron su carrera.

“ Soy muy competitivo, me encanta ganar ”, reconoció al explicar qué significa para él mantenerse activo. También destacó uno de los aspectos que más valora: las relaciones que construyó a lo largo de los años.

“Para mí es una familia el deporte” “Para mí es una familia el deporte”

Una trayectoria que pasó por fútbol, básquet y vóley

Villalba también tuvo un paso por Gimnasia y Esgrima de Jujuy, institución a la que llegó influenciado por su padre. Allí jugó al fútbol y alcanzó las divisiones de reserva antes de cambiar de disciplina.

Posteriormente se volcó al básquet, donde formó parte de una etapa que recuerda especialmente por el nivel competitivo que existía en Jujuy. En su recorrido mencionó su paso por equipos como Primero de Marzo, además de experiencias posteriores en otros clubes del ámbito local.

Sin embargo, fue el vóley el deporte que ocupó gran parte de su carrera. Villalba llegó a jugar en primera división para el Club Gorriti y permaneció en competencia hasta los 51 años.

Su trayectoria tuvo uno de sus reconocimientos más importantes en 1995, cuando recibió el Cóndor de Plata otorgado por periodistas deportivos como mejor jugador del año en Jujuy.

El Newcom, una nueva etapa competitiva

Con el paso del tiempo, Villalba encontró en el Newcom una continuidad natural de esa vida deportiva. Aunque inicialmente reconoce que miraba la disciplina con cierta distancia, terminó involucrándose de lleno.

“Yo decía: ‘no juego eso’. ¿Y dónde estoy ahora? Jugando Newcom”, contó durante la entrevista. Actualmente participa como refuerzo de equipos de distintas provincias y señaló que juega para conjuntos de Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, dependiendo de las convocatorias y los torneos.

También remarcó que en Jujuy existen numerosos equipos, aunque actualmente no hay un seleccionado provincial que reúna a los principales jugadores para competir fuera de la provincia.

Para Villalba, salir a jugar a otros lugares es también una forma de incorporar nuevos conocimientos.

“Yo quiero jugar afuera porque afuera aprendés” “Yo quiero jugar afuera porque afuera aprendés”

Explicó al hablar sobre la decisión de competir en otras provincias.

“Lo que aprendo afuera, lo traigo acá”

Además de competir, Daniel Villalba dedica parte de su tiempo a transmitir lo aprendido. Si bien aclaró que se considera principalmente jugador y no entrenador, reconoció que disfruta enseñar y compartir experiencias con quienes están dando sus primeros pasos en el Newcom.

Actualmente trabaja con un grupo de alrededor de 20 jugadores, a quienes busca transmitir las herramientas y conceptos que incorpora durante sus viajes y competencias.

“Lo que traigo de afuera lo enseño acá” “Lo que traigo de afuera lo enseño acá”

Según relató, varios de esos jugadores comenzaron practicando de manera recreativa y actualmente ya participan en competencias.

A los 55 años, Villalba sigue entrenando, viajando y compitiendo. Su historia refleja una relación con el deporte que atravesó distintas disciplinas y generaciones, pero que mantiene un mismo denominador común: la necesidad de seguir dentro de una cancha.