Mundial 2026: en un partidazo, Bélgica lo dio vuelta y dejó afuera a Senegal

Bélgica venció 3-2 a Senegal por los 16avos de final del Mundial 2026 y se clasificó a los octavos , instancia en la que enfrentará al ganador del cruce entre Estados Unidos y Bosnia.

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Deportes. Mundial 2026 en vivo minuto a minuto del miércoles 1 de julio

El partido tuvo una definición impactante. Senegal parecía tener controlado el encuentro con una ventaja de dos goles, pero Bélgica reaccionó sobre el cierre, llevó el duelo al alargue y consiguió el tanto decisivo en el minuto 120.

El conjunto africano abrió el marcador a los 24 minutos. Ismaila Sarr ganó de cabeza y la pelota impactó en el palo. En el rebote apareció Habib Diarra, quien solo tuvo que empujarla para vencer a Thibaut Courtois y establecer el 1-0.

A los 51 minutos, Senegal amplió la diferencia con una gran acción individual de Sarr. El delantero controló la pelota con el pecho, se acomodó para su pierna derecha y sacó un potente remate que dejó sin posibilidades al arquero belga.

Con el 2-0, Senegal parecía encaminarse hacia la clasificación.

Bélgica reaccionó sobre el final

image Triunfazo de Bélgica para pasar a octavos del Mundial 2026.

La remontada comenzó a los 86 minutos. Romelu Lukaku apareció por el centro del área y definió al primer palo para descontar y devolverle la esperanza al seleccionado europeo.

Tres minutos después, Youri Tielemans aprovechó una mala salida del arquero senegalés y conectó de cabeza para marcar el 2-2.

La igualdad obligó a disputar el tiempo suplementario, donde ambos equipos buscaron el gol que evitara la definición por penales.

Tielemans selló la clasificación

Cuando se disputaba el minuto 120 del alargue, Bélgica tuvo un penal a favor. Tielemans se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 3-2 definitivo.

De esta manera, el conjunto belga completó una remontada memorable y aseguró su lugar entre los 16 mejores equipos del Mundial 2026.