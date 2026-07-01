Una jujeña fue voluntaria en el Mundial 2026: "Una experiencia única"

Camila Guzmán es jujeña y fue voluntaria durante el Mundial 2026 en Guadalajara, México , donde formó parte del Fan Fest, trabajó en distintas áreas y vivió por primera vez la experiencia de viajar sola fuera del país.

La joven contó en su visita a Canal 4 que el inicio del viaje estuvo atravesado por los nervios y la incertidumbre. “Llegué con mucho miedo. La verdad, en el avión iba procesando quizás los miedos que no había tenido antes por viajar sola, la primera vez saliendo del país y, bueno, México, por ahí, como es conocido y demás. Pero sí, una experiencia única. Desde que llegué hasta que me vine, viví de todo”, relató.

Camila tuvo la oportunidad de conocer el estadio de Guadalajara al finalizar su trabajo como voluntaria . “El último día entré al estadio de infiltrada porque no podía entrar, ya no era el área donde me tocaba. Y nada, cerré el voluntariado de la mejor manera: entré al estadio después del partido de España y Uruguay”, contó.

Camila Guzmán fue voluntaria en el Mundial 2026 Camila Guzmán fue voluntaria en el Mundial 2026

Durante su estadía también construyó vínculos con otros voluntarios y trabajadores del evento. “Yo me hice muy amiga de la que trabaja en el FanFest. De hecho, me hospedé con ella en su casa, me invitó e hice buena relación. Eso fue muy raro porque le hablé por TikTok y terminé hospedándome en su casa”, recordó.

Cómo era el trabajo en el Fan Fest

La jujeña explicó que para ser voluntario es fundamental tener energía, predisposición y capacidad para relacionarse con muchas personas. “Yo creo que el alma que tenés que tener para ser voluntario es tener energía para convivir con muchas personas todo el día, o sea, batería social, diríamos, y ganas de hacer sin importar dónde te toque”, expresó.

En el Fan Fest, los voluntarios eran distribuidos en sectores como ingresos, filas, escenario, medios y atención al público. “Por ejemplo, yo cuando vine al programa la otra vez dije que no sabía dónde me iba a tocar porque no sabía bien cómo era. En el FanFest tenías entradas y filas, escenario, medios y público”, explicó.

Camila destacó que el sector destinado al público requería una participación constante y mucha iniciativa. “Cuando te tocaba público, ahí literalmente iban las personas con más energía porque todo el tiempo, en el entretiempo o en una hora u otra para esperar al próximo partido, tenías que hacer juegos, estar ahí alentando a las personas para que se animen, se queden ahí y no estén como sin hacer nada”, señaló.

Camila Guzmán fue voluntaria en el Mundial 2026 Camila Guzmán fue voluntaria en el Mundial 2026

“Lo importante es la energía y las ganas de hacer”

La joven remarcó que lo fundamental era asumir cada tarea con compromiso, sin importar el lugar asignado. “Lo importante para mí es la energía y las ganas de hacer. Había muchas discusiones, por ejemplo: ‘No, yo quiero estar en medios’. Pensaban que porque estaban en medios iban a salir en algún programa o algo así. Literalmente era solamente controlar que ingresen 20 personas a medios e ir rotando”, detalló.

La indumentaria y los recuerdos del Mundial 2026

Como parte del equipo de voluntarios, Camila recibió la indumentaria oficial de la FIFA y distintos elementos vinculados con la sede de Guadalajara. “Me dieron esta campera, con el logo oficial de la FIFA, de voluntaria, de la marca de las tres líneas, no vamos a decir, muy conocida. Después la remera, que es esta. El parche se sale porque en realidad la remera es para todo y los parches te los dan en cada sede”, explicó.

También contó que una de las tradiciones entre quienes participan de estos eventos es intercambiar pines. “Lo que se hace mucho en el voluntariado, que me explicaron personas que ya fueron voluntarias, es intercambiar pines. FIFA Voluntario, Guadalajara. La mayoría son de Guadalajara”, señaló.

Además, los integrantes recibían distintos reconocimientos luego de completar los turnos establecidos. “Estos te los regalan. A todos los que terminan los turnos, que son seis como mínimo, les daban esto. Yo hice como nueve turnos, más o menos, del voluntariado. Esto también te lo dan cuando finalizás tu turno, que es como un parlantito”, comentó.

Las amistades que dejó el viaje

Más allá de la indumentaria y los recuerdos materiales, Camila destacó los vínculos que construyó durante su estadía en México. “Me encanta por la experiencia, las amistades que hice. Justo la chica con la que estuve empezó en 2014, en Brasil, a ser voluntaria en el Mundial. Y de ahí se dedicó a eso, estuvo en la Eurocopa, en todo”, contó.

Un mensaje para otros jóvenes de Jujuy

Finalmente, Camila alentó a otros jóvenes del norte argentino a confiar en sus posibilidades y animarse a participar de este tipo de convocatorias. “Por ahí no salen muchas personas de acá, de Jujuy, de Salta o de Tucumán. Entonces, cuando me inscribí también era eso. Dije: ‘Bueno, capaz que primero van a Buenos Aires y después el que quede’. Pero no. La verdad es que animarse ya es un gran paso y, para mí, animarme me llevó lejos”, concluyó.